BJP जॉइन करते ही आरपीएन सिंह ने बताया, यूपी में का बा? इस अंदाज में दिया जवाब

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यूपी में एक और झटका लगा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. इससे पहले भी जितिन प्रसाद और ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया जैसे राहुल गांधी के करीबी नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं.

आरपीएन करीब 32 साल तक कांग्रेस में रहे और विधायक से लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया. बीजेपी में शामिल होने को उन्होंने एक नई शुरुआत करार दिया और कहा कि पहले जो कांग्रेस थी, अब वह नहीं रही और ना ही उसकी सोच रही.

इस बीच बीजेपी जॉइन करने के बाद आरपीएन सिंह ने 'यूपी में का बा' का भी जवाब दिया है. उन्होंने इस वायरल गाने का जवाब देते हुए यूपी में इस बार भाजपा सरकार की वापसी का दावा किया. साथ ही कहा कि इस बार यूपी में बीजेपी का निर्माण होगा और गुंडागर्दी का अंत होगा. सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों में होने वाली बदमाशी और गुंडागर्दी अब बंद हो चुकी है.

आरपीएन सिंह ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है और योगीजी ने कानून व्यवस्था को एकदम पुख्ता कर रहा है. आज प्रदेश में कानून का राज है और संविधान के मुताबिक सब काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि फिर से सरकार बनाकर यूपी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा.

