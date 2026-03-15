'राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर', डीके शिवकुमार का BJP पर 'ऑपरेशन लोटस' चलाने का आरोप

Odisha Rajya Sabha Elections 2026: कांग्रेस ने बीजेपी पर ओडिशा राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग करवाने का आरोप लगाया है. कर्नाटक के डिप्टी-सीएम डीके शिवकुमार का आरोप है कि इसके लिए ओडिशा से 4 लोग बेंगलुरु आए थे, जिन्होंने एक रिसॉर्ट में ठहरे ओडिशा के विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर दिया.
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DK Shivakumar alleges horse trading in Odisha Rajya Sabha elections: ओडिशा में इस साल खाली होने जा रही राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है. इस चुनाव में खरीद-फरोख्त की आशंका से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु के पास एक रिसॉर्ट में शिफ्ट किया है. अब इलेक्शन से पहले कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना कि राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी खरीद-फरोख्त की कोशिश कर रही है. इसके लिए उसने 'ऑपरेशन कमल' चलाया लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया.
शिवकुमार ने कहा कि ओडिशा के आए कांग्रेसी विधायक बेंगलुरु के पास बिडादी के फार्महाउस में ठहरे हुए हैं. उन्हें लालच देने के लिए ओडिशा से 4 लोग आए. उन लोगों ने बटारायनपुरा के निवासी सुरेश की मदद से एक कमरा बुक किया. इसके बाद कांग्रेसी विधायकों से संपर्क कर उन्हें क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपये का लालच दिया गया. इसकी जानकारी पार्टी विधायकों ने उन्हें दे दी. जिसकी भनक लगते ही 2 तो भाग गए, जबकि बाकी 2 पकड़े गए.
डिप्टी सीएम ने दावा किया कि आरोपियों के पास से खाली चेक मिला है और वे हॉर्स-ट्रेडिंग के लिए ही बेंगलुरु आए थे. उन्होंने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी का 'ऑपरेशन लोटस' है. लेकिन यह कामयाब नहीं हो पाया. डीके शिवकुमार ने कहा कि इस मामले में निश्चित रूप से शिकायत दर्ज होगी और कानून अपनी कार्रवाई करेगा.
बताते चलें कि ओडिशा में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं. इनमें से 4 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं. जिन्हें भरने के लिए 5 मार्च तक नामांकन भरे गए थे. इन 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें BJP के 3 और BJD के 2 प्रत्याशी हैं. विधायकों के संख्याबल के हिसाब से BJP 2 और BJD 1 सीट आसानी से जीतने की स्थिति में है. हालांकि चौथी सीट पर BJP और BJD के बीच प्रतिस्पर्धा है. इस चुनाव में कांग्रेस ने BJD को सपोर्ट दे रखा है.
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