Advertisement
trendingNow12945023
Hindi Newsदेश

तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए संघ के 39 स्वयं सेवक

RSS 100 years: 2 अक्टूबर को RSS के 100 साल पूरे होने पर तमिलनाडु में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, इसी बीच 39 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने उनपर ये आरोप लगाया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 02, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए संघ के 39 स्वयं सेवक

Tamil Nadu News: 2 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं, इस मौके पर तमाम कार्यक्रमों को आयोजन किया जा रहा है, इसी बीच तमिलनाडु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. तमिलनाडु के पोरुर के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 39 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है.  इन लोगों पर बिना अनुमति के एक सरकारी स्कूल में पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण आयोजित करने का आरोप लगा है. 

कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने अय्यप्पनथंगल सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बिना पूर्व अनुमति के गुरु पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया था. इसके लिए उन्होंने किसी तरह की अनुमति नहीं ली थी. 

स्टालिन ने की आलोचना
बता दें कि 2 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने शताब्दी वर्ष के लिए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया, जिसकी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि आरएसएस आंदोलन की शताब्दी पर, जो हमारे राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले कट्टरपंथी के सपनों को आकार देता है, हमें भारत को उस दयनीय स्थिति से बाहर निकालना होगा जहां देश का नेतृत्व स्मारक डाक टिकट और सिक्के जारी करता है! यह वह शपथ है जो देश के सभी नागरिकों को गांधी के जन्मदिन पर लेनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारा भारत, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, महान गांधी द्वारा निर्धारित मूल सिद्धांत पर स्थापित किया गया था! जब भी लोगों के बीच नफरत के बीज बोए जाते हैं और विभाजनकारी ताकतें अपना सिर उठाती हैं, उनकी ताकत हमें उनका सामना करने के लिए सशक्त बनाती रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने जारी किया सिक्का
RSS के 100 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने विशेष रूप से डिजाइन स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है. इसे लेकर पीएम ने बताया कि भारत सरकार ने जो 100 रुपये का सिक्के जारी किया है उस पर एक ओर राष्ट्रीय चिह्न है और दूसरी तरफ सिंह के साथ वरद-मुद्रा में भारत माता की छवि है और समर्पण भाव से नमन करते स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं. इतिहास में पहली बार है जब भारतीय मुद्दा पर भारत माता की तस्वीर अंकित है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

RSS 100 Years

Trending news

RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया उन्हें क्यों है कल्कि अवतार का वेट
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया उन्हें क्यों है कल्कि अवतार का वेट
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
;