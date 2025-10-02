तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए संघ के 39 स्वयं सेवक

Tamil Nadu News: 2 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं, इस मौके पर तमाम कार्यक्रमों को आयोजन किया जा रहा है, इसी बीच तमिलनाडु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. तमिलनाडु के पोरुर के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 39 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है. इन लोगों पर बिना अनुमति के एक सरकारी स्कूल में पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण आयोजित करने का आरोप लगा है.

कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने अय्यप्पनथंगल सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बिना पूर्व अनुमति के गुरु पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया था. इसके लिए उन्होंने किसी तरह की अनुमति नहीं ली थी.

स्टालिन ने की आलोचना

बता दें कि 2 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने शताब्दी वर्ष के लिए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया, जिसकी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि आरएसएस आंदोलन की शताब्दी पर, जो हमारे राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले कट्टरपंथी के सपनों को आकार देता है, हमें भारत को उस दयनीय स्थिति से बाहर निकालना होगा जहां देश का नेतृत्व स्मारक डाक टिकट और सिक्के जारी करता है! यह वह शपथ है जो देश के सभी नागरिकों को गांधी के जन्मदिन पर लेनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारा भारत, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, महान गांधी द्वारा निर्धारित मूल सिद्धांत पर स्थापित किया गया था! जब भी लोगों के बीच नफरत के बीज बोए जाते हैं और विभाजनकारी ताकतें अपना सिर उठाती हैं, उनकी ताकत हमें उनका सामना करने के लिए सशक्त बनाती रहती है.

सरकार ने जारी किया सिक्का

RSS के 100 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने विशेष रूप से डिजाइन स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है. इसे लेकर पीएम ने बताया कि भारत सरकार ने जो 100 रुपये का सिक्के जारी किया है उस पर एक ओर राष्ट्रीय चिह्न है और दूसरी तरफ सिंह के साथ वरद-मुद्रा में भारत माता की छवि है और समर्पण भाव से नमन करते स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं. इतिहास में पहली बार है जब भारतीय मुद्दा पर भारत माता की तस्वीर अंकित है.