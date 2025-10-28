Advertisement
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

Karnataka High Court halts targeting RSS activities: कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने कांग्रेस सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सार्वजनिक और सरकारी जगहों पर 10 से ज्यादा लोगों के आयोजन के लिए अनुमति जरूरी थी. एनजीओ की याचिका पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है. यह एक तरह से संवैधानिक अधिकारों की जीत है. जानें पूरा विवाद और मामला.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 28, 2025, 02:42 PM IST
RSS row In Karnataka: कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका देते हुए उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने मंगलवार को उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सार्वजनिक और सरकारी स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारियों से पूर्वानुमति अनिवार्य कर दी गई थी.

कांग्रेस सरकार के मंत्री ने RSS पर बैन लगाने की मांग की थी
सरकार ने यह आदेश हाल ही में ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे गए एक पत्र के बाद जारी किया था, जिसमें राज्य भर के सार्वजनिक स्थानों और सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था. इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच वाकयुद्ध भी छिड़ गया था.

सरकार के फैसले के खिलाफ दायर हुई याचिका
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया. एक गैर सरकारी संगठन, पुनश्चेतन सेवा संस्थान ने सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश जो 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने को अवैध मानता है और पैदल मार्च या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य करता है, असंवैधानिक है.

कोर्ट में याचिकाकर्ता ने क्या दी गई दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक हरनल्ली ने तर्क दिया कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश कानून और संविधान, दोनों का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा कि पार्कों, मैदानों, तालाबों और झीलों में 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाना कानून के तहत अनुचित है. उन्होंने आगे कहा कि यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है. उन्होंने कहा, "शुरुआत में ही यह स्पष्ट है कि यह आदेश असंवैधानिक है."

सरकार ने मांगा एक सप्ताह का समय
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने दलीलें पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस तरह के आदेश के जरिए क्या हासिल करना चाहती है. अदालत ने गृह विभाग और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किए.

16 अक्‍टूबर से उठा राज्य में विवाद
कर्नाटक सरकार ने 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक और सरकारी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारियों की मंज़ूरी अनिवार्य कर दी थी. हालांकि आरएसएस का सीधे तौर पर इस मामले में ज़िक्र नहीं है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है.

आदेश में क्या कहा गया था?
इस आदेश के संबंध में आधिकारिक बयान में कहा गया है, "सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, पार्क, खेल के मैदान, सार्वजनिक सड़कें, खुले स्थान और अन्य संपत्तियां/भूमि नागरिकों के उचित उपयोग के लिए निर्धारित हैं. यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि कोई बाधा या ख़तरा न पैदा हो जिससे जनता को इनका उपयोग करने से रोका जा सके. इसी तरह, कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को रोकना और जनता की शिकायतों का समाधान करना भी ज़रूरी है."

