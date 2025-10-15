Priyank Kharge Gets Threat Abused Call Video: कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है. आरडीपीआर, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर RSS की शाखाओं पर बैन की मांग की है. खरगे के पत्र के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को तमिलनाडु में की गई कार्रवाई का अध्ययन करने और कर्नाटक में भी इसी तरह के कदम उठाने का निर्देश दिया है.‌ जिसके बाद मामला और भड़क गया है. इस मामले में बुधवार को एक नया मोड़ तब आया, जब मंत्री प्रियांक खरगे ने एक अपमानजनक वीडियो और ऑडियो क्लिप जारी किया और कहा कि वह इससे विचलित नहीं हैं. उन्होंने कहा, "अगर उन्हें लगता है कि धमकियां और गालियां मुझे विचलित कर देंगी, तो यह केवल उनका भ्रम है."

अपमानजनक कॉल का वीडियो: धमकियों का खुलासा

एक्स पर लिखते हुए प्रियांक ने 15 अक्टूबर को एक 2 मिनट 12 सेकंड का वीडियो जारी किया. क्लिप में फोन पर हिंदी में बात करते हुए एक कॉलर खरगे से आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के उनके प्रस्ताव के बारे में सवाल करता है और फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. जवाब में, मंत्री खरगे कॉलर से पूछते हुए दिखाई देते हैं कि क्या उन्होंने आरएसएस में ऐसी गालियां सीखी हैं.

खड़गे ने क्लिप के साथ जारी अपने बयान में कहा, "मैंने कहा था कि आरएसएस युवाओं और बच्चों के दिमाग को प्रदूषित कर रहा है. यह प्रदूषण कैसा दिखता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है. यह पिछले कुछ दिनों से मुझे मिल रही लगातार धमकियों और गाली-गलौज वाली कॉल्स का एक नमूना मात्र है. क्या उनकी शाखाओं में यही 'संस्कृति' दी जाती है. अपनी माँ-बहनों का नाम लेकर गंदी गालियाँ देना?"

बीजेपी पर हमला: क्या नेता चुप रहेंगे?

प्रियंक ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा.उन्होंने पूछा, “क्या बीजेपी के नेता जैसे बी.वाई. विजयेंद्र, आर. अशोका, सी.टी. रवि, सुनील कुमार, प्रताप सिम्हा और चालावादी नारायणस्वामी यह बर्दाश्त करेंगे कि कोई नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत की मां को गालियां दे?” उनका कहना है कि गरीब बच्चों को भड़काकर गालियां और धमकियां सिखाई जा रही हैं, जबकि बीजेपी नेताओं के बच्चे सुरक्षित भविष्य बना रहे हैं.अगर वे शिकायत दर्ज करें, तो कॉलर की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन असली जिम्मेदार बचे रहेंगे.