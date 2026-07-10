/RSS की प्रांत प्रचारक बैठक में क्या तय होता है और इस बार क्यों बढ़ गई है इसकी अहमियत?

RSS Prant Pracharak meeting, Belagavi: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सालाना अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक सभा की 3 दिवसीय बैठक कर्नाटक के बेलगावी में चल रही है. तीन दिवसीय बैठक के पहले दिन बुधवार की सुबह के सत्र में कई मुद्दों पर मंथन हुआ. आरएसएस ने अपने बयान में बताया कि पहले दिन की बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी सह-सरकार्यवाह, अखिल भारतीय विभाग प्रमुख, उनके डिप्टी समेत अन्य एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्य, क्षेत्र प्रचारक, प्रचारक और सभी 46 प्रांतों के सह-प्रचारक भी शामिल हुए.
आरएसएस के स्वरूप की बात करें तो अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक सभा, इसका सर्वोच्च निर्णायक आयोजन है. इसमें हुए मंथन के बाद जो चीजें तय की जाती हैं, उसे सार्वजनिक रूप से अपना लिया जाता है. इस अहम बैठक में संघ की वार्षिक नीतियों, आगामी कार्यक्रमों और देश के प्रमुख विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाते हैं. अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक सभा की बैठक अपने आप में सबसे अहम होती है, क्योंकि संघ से जुड़े करीब 32 विभिन्न संगठन जिनमें विश्व हिन्दू परिषद, एबीवीपी, वनवासी कल्याण आश्रम, बीजेपी समेत वैचारिक संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मंत्री भी भाग लेते हैं.
संघ ने अपने बयान में कहा, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाने, शाखाओं की संख्या बढ़ाने और संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़े कई कार्यक्रमों पर चर्चा की. इसी बयान में बताया गया कि संघ शताब्दी वर्ष (2025-26) के बाकी प्रोग्राम 20 अक्टूबर, 2026 को विजयादशमी तक जारी रहेंगे.
इस महत्वपूर्ण बैठक में जनगणना जैसे समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हो रही है. संघ ने अपने बयान में ये भी कहा, 'अगले सत्रों में शताब्दी वर्ष के दौरान अभी तक हुए कार्यक्रमों का रिव्यू, बाकी तय प्रोग्राम की प्लानिंग और 2026-27 के लिए सरसंघचालक के प्रस्तावित प्रवास कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी और उनके देशभर के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के दौरों की रूपरेखा, स्वयंसेवकों से संवाद तथा सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की जाएगी.'
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रान्त प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में आज सुबह शुरू हुई। बैठक में पू. सरसंघचालक डा. मोहन भागवत जी, मा. सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी, सभी सह सरकार्यवाह, अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख, सह प्रमुख, कार्यकारिणी सदस्य, क्षेत्र… pic.twitter.com/xCIdJ9sgrH
— RSS (@RSSorg) July 10, 2026
संघ समय-समय पर अपनी बैठकें करता है. इस बार यह बैठक दक्षिण भारत के बेलगावी में हो रही है, इसलिए यह कई मायनों में खास है. यह पहला बड़ा मौका है, जब इसकी सबसे विशाल और मजबूत शाखा 'विश्व हिन्दू परिषद' (VHP) से राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट में गए दो पदाधिकारियों का अयोध्या जी में रामलला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी जैसे 'महापाप' के बाद इस्तीफा हुआ है.
अब ये देखना होगा कि क्या इस पर भी संघ की तीन दिन की चर्चा में क्या कोई बयान आएगा, या फिर तीन जुलाई को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले के राम मंदिर में दान की चोरी को दिए गए बयान में दुख जताकर और दोषियों को कठोर दंड देने की मांग की गई उसे ही इस एपिसोड की इतिश्री मान लिया जाएगा.
वर्तमान स्वरूप में यह अंतिम अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अगले साल से संघ की बैठकों का प्रारूप क्षेत्रीय स्तर पर स्थानांतरित किया जा रहा है. संघ के शीर्ष पदाधिकारी पहले ही यह जानकारी दे चुके हैं कि 2027 से संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत प्रांत प्रचारक बैठकों का प्रारूप बदलेगा और नियमित बैठकें क्षेत्र (क्षेत्रीय) स्तर पर आयोजित की जाएंगी, ताकि निर्णय प्रक्रिया अधिक विकेंद्रीकृत और प्रभावी हो सके. आपको बताते चलें कि यह बदलाव संघ की शताब्दी वर्ष के बाद की नई कार्यपद्धति का हिस्सा बताया जा रहा है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में कई प्रकार की बैठकें होती हैं, जो संघ की कार्ययोजना तय करने के लिए पूरे साल भर आयोजित की जाती हैं. इन बैठकों में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक तीन दिवसीय सालाना आयोजन होता है, जिसमें संघ के समस्त सांगठनिक कार्यों और भविष्य की रणनीतियों पर गहन मंथन किया जाता है.
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा: यह संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो साल में एक बार मार्च के महीने में आयोजित की जाती है.
अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक: यह संगठन के विस्तार और कार्य की समीक्षा पर केंद्रित वार्षिक बैठक है. अमूमन इसका आयोजन हर साल जुलाई के महीने में होता है. इस बार यह बैठक कर्नाटक के बेलगावी में हो रही है.
अखिल भारतीय समन्वय बैठक: यह बैठक भी साल में एक बार होती है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक पिछले साल 2025 में राजस्थान के जोधपुर शहर में आयोजित की गई थी. वहीं 2024 की अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पालक्काड (पलक्कड़) में 1 से 2 सितंबर 2024 को आयोजित हुई. इस बैठक में भी संघ से जुड़े सभी अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होते हैं. इसमें विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसी समन्वय पर मंथन यानी विस्तार से चर्चा होती है.
ये बैठक उस कांग्रेस शाषित राज्य में हो रही है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र और कर्नाटक की राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे लगातार आरएसएस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर संघ के रजिस्ट्रेशन की बात कहते हैं. इस लिहाज से कर्नाटक में चल रही यह बैठक अपने आप महत्वपूर्ण होकर सियासत के कई कूट संदेश दे रही है.
संघ अब 100 साल का हो गया है. संघ बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है. 2027 से इसके स्ट्रक्चर में बदलाव होने जा रहा है. प्रस्तावित बदलावों में प्रांत प्रचारकों का पद समाप्त करके संभाग प्रचारक और राज्य प्रचारक बनाए जाने का प्रस्ताव है. अगले साल मार्च में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इसको लेकर घोषणा हो सकती है तो ऐसे में ये संभव है कि प्रांत प्रचारकों की ये आखिरी बैठक हो, अगले साल से इस बैठक का नाम बदल जाए.