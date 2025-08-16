RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?

राम माधव ने क्लियर किया कि बीजेपी राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय है जबकि आरएसएस राजनीति से दूर रहकर सामाजिक सेवा करता है. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच किसी तरह का तनाव नहीं है.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 12:31 PM IST
File Photo Ram Madhav
File Photo Ram Madhav

देश के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ समय से बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेदों की अटकलें लगाईं जा रही हैं. इसी कड़ी में अब पार्टी और संघ के सीनियर नेता राम माधव ने अंदर की बात बता दी है. उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक ही वैचारिक परिवार के अंग हैं. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि समय समय पर यह अटकलें लगाई जाती हैं. अगर किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो कह दिया जाता है कि बीजेपी और आरएसएस में तनाव है. लेकिन हकीकत यह है कि दोनों संगठन एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं.

'किसी तरह का तनाव नहीं'
असल में राम माधव ने क्लियर किया कि बीजेपी राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय है जबकि आरएसएस राजनीति से दूर रहकर सामाजिक सेवा करता है. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच किसी तरह का तनाव नहीं है. यह बयान उस समय आया है जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस 2025 के भाषण में आरएसएस की प्रशंसा करने पर सवाल उठाए थे. कांग्रेस ने इसे संविधान का अपमान बताया था.

'राजनीतिक कारणों से RSS का विरोध'
इसी पर राम माधव ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणादायक था और इससे संघ की सौ वर्षों की सेवा को मान्यता मिली. उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से आरएसएस का विरोध करते हैं. कांग्रेस के कुछ नेता भी लंबे समय से ऐसा करते आए हैं. लेकिन हर कोई जानता है कि संघ राजनीति से अलग रहकर समाज और धर्म के लिए काम करता है और अच्छे नागरिक तैयार करता है.

उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस में हर पृष्ठभूमि के लोगों को काम करने का अवसर मिलता है. यहां तक कि कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए लोग भी संगठन का हिस्सा रहे हैं. लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि आरएसएस का विरोध करने से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा. इससे पहले संघ के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार भी कह चुके हैं कि बीजेपी और आरएसएस आपसी विश्वास के साथ काम करते हैं और दोनों अपने अपने स्वतंत्र दायरे में आगे बढ़ते हैं.

राम माधव ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हाल की परमाणु धमकी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुनीर की धमकी से कोई नहीं डरने वाला. हमारे प्रधानमंत्री पहले ही इसका माकूल जवाब दे चुके हैं. भारत परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरता और यदि ऐसी नौबत आई तो इसका उचित जवाब देना भी जानता है. विदेश मंत्रालय भी इस धमकी का विरोध कर चुका है और पाकिस्तान को ऐसे बयानों के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है.

FAQ

Q1: क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद हैं?
Ans: राम माधव ने साफ कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक ही वैचारिक परिवार के अंग हैं और कोई तनाव नहीं है.

Q2: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या आरोप लगाया?
Ans: कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में आरएसएस की प्रशंसा को संविधान का अपमान बताया.

Q3: राम माधव ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की धमकी पर क्या कहा?
Ans: उन्होंने कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरता और हर स्थिति का उचित जवाब दे सकता है.

Q4: आरएसएस और बीजेपी की भूमिकाओं में क्या फर्क है?
Ans: बीजेपी राजनीति में सक्रिय है जबकि आरएसएस समाज सेवा और संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान देता है.

About the Author
author img
Gaurav Pandey

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

;