/संघ के शताब्दी वर्ष पर दुनिया में गूंजेगा RSS का संदेश! संघ का सबसे बड़ा ग्लोबल प्लान; 3 देशों के दौरे पर निकले मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार से तीन देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं. संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान होने वाला यह प्रवास विदेशों में संपर्क बढ़ाने की उसकी व्यापक पहल का हिस्सा माना जा रहा है. अपने दौरे में भागवत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जाएंगे. इस यात्रा के दौरान उनका मुख्य फोकस प्रवासी भारतीयों, छात्रों, सामाजिक संगठनों और बौद्धिक वर्ग से बातचीत पर रहेगा. संघ का कहना है कि इस संपर्क अभियान के जरिए भारत, हिंदू समाज और आरएसएस से जुड़े विचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने रखने की कोशिश की जाएगी.
अमेरिका में भागवत के कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आयोजन 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में प्रस्तावित है. इसे 'एकात्मता उत्सव' के साथ-साथ 'यूनिवर्सल वननेस' नाम से भी प्रचारित किया जा रहा है. कार्यक्रम में मोहन भागवत मुख्य वक्ता होंगे. इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद है. आरएसएस के मुताबिक, कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों की भी भागीदारी रहेगी. संघ की ओर से इसे एक बड़े सामुदायिक आयोजन के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति और विचार परंपरा से जोड़ना है.
अमेरिका के बाद भागवत 31 अगस्त और 1 सितंबर को कनाडा के टोरंटो में रहेंगे. यहां उनका कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रबुद्ध वर्ग और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद का रहेगा. इस दौरान मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और सामाजिक घटनाक्रम से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की बात कही गई है. संघ से जुड़े सूत्र इस दौरे को खास महत्व दे रहे हैं. उनका कहना है कि लंबे अंतराल के बाद किसी संघ प्रमुख का कनाडा जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है. हालांकि, भागवत के कनाडा पहुंचने से पहले ही कुछ खालिस्तानी समूहों की ओर से विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं. इसे देखते हुए उनके कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.
कनाडा में भागवत से मुलाकात करने वाले लोगों की पहले से जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है. सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम में आने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की पड़ताल करेंगी और इसके बाद ही उन्हें मुलाकात की अनुमति दी जाएगी. यानी संघ प्रमुख के कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य आयोजनों की तुलना में अधिक कड़ी रहने वाली है. खास तौर पर विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.
उत्तरी अमेरिका के बाद मोहन भागवत के ब्रिटेन जाने की संभावना है. लंदन में वे समुदाय और नेतृत्व से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं. यहां भी भारतीय मूल के लोगों, हिंदू समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात उनके दौरे का अहम हिस्सा होगी. ब्रिटेन में भारतीय समुदाय की मौजूदगी को देखते हुए संघ इस दौरे को अपने वैश्विक संपर्क अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी मान रहा है.
1- आरएसएस के सह सरकार्यवाह सीआर मुकुंदा के मुताबिक, मोहन भागवत की इस वैश्विक यात्रा के पीछे तीन प्रमुख उद्देश्य हैं. पहला उद्देश्य विदेशों में भारत, हिंदू समाज और आरएसएस को लेकर सकारात्मक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण सामने रखना है. संघ का मानना है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भारत को लेकर संवाद को और व्यापक बनाने की जरूरत है.
2- दूसरा उद्देश्य भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की परंपरा और उसके संदेश को वैश्विक स्तर तक पहुंचाना है. इसके जरिए दुनिया को भारतीय संस्कृति की उस सोच से परिचित कराने की कोशिश होगी, जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की बात कही गई है. तीसरा उद्देश्य विदेशों में रहने वाले हिंदुओं और भारतीय मूल के लोगों से जुड़े हितों और अधिकारों के मुद्दों पर मुख्यधारा के समाज के साथ संवाद बढ़ाना है.
3- इस तरह मोहन भागवत का तीन देशों का यह दौरा केवल सामुदायिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहने वाला है. संघ इसे अपने शताब्दी वर्ष में शुरू किए गए व्यापक वैश्विक संपर्क अभियान के हिस्से के रूप में देख रहा है.
यह भी पढ़ेंः