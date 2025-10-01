Advertisement
Hindi Newsदेश

RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान

RSS: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी करने को भारत के संविधान पर गंभीर चोट और अपमान बताया है. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:40 PM IST
RSS: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो ने बुधवार को कहा कि आरएसएस (RSS) की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी करना भारत के संविधान पर गंभीर चोट और अपमान है, जिसे आरएसएस ने कभी स्वीकार नहीं किया है. पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सीपीआई (एम) ने कहा कि एक आधिकारिक सिक्के पर हिंदू देवी की (भारत माता) छवि का प्रतिरूप होना अत्यधिक आपत्तिजनक है जिसे आरएसएस द्वारा हिंदुत्व राष्ट्र की अपनी सांप्रदायिक अवधारणा के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जाता है.

सीपीआई(एम ) ने आगे कहा कि 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में वर्दीधारी आरएसएस स्वयंसेवकों को दिखाने वाला डाक टिकट भी इतिहास को गलत साबित करता है. यह इस झूठ पर आधारित है कि नेहरू ने भारत-चीन युद्ध के दौरान आरएसएस की देशभक्ति को मान्यता देते हुए उसे 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि साक्ष्यों से पता चलता है कि 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में वास्तव में एक लाख से ज़्यादा नागरिक शामिल हुए थे. वर्दीधारी आरएसएस स्वयंसेवकों की उपस्थिति, अगर थी भी, तो वह अघोषित और आकस्मिक थी.

आरएसएस अल्पसंख्यक समुदायों को बनाता है निशाना

पार्टी ने आगे कहा कि यह पूरी कवायद आरएसएस की शर्मनाक भूमिका को छिपाने की कोशिश है, जो न सिर्फ आजादी की लड़ाई से दूर रहा, बल्कि असल में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रणनीति को मजबूत किया और इस तरह भारत के लोगों की एकता को कमजोर करने की कोशिश की जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष का एक अहम हिस्सा थी. पार्टी ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे भयावह सांप्रदायिक हिंसा देखी गई है, जिसमें आरएसएस की भूमिका का जिक्र कई आधिकारिक जांच आयोगों की रिपोर्टों में विस्तार से किया गया है.

सीपीआई (एम) ने एक बयान में कहा कि आज, यह आरएसएस और उसका परिवार ही है जो मनुवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को निशाना बना रहा है. यह आरएसएस के इतिहास की सच्चाई है जिसे प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके छुपाना चाहते हैं. ऐसा करके उन्होंने अपने संवैधानिक पद की गरिमा को कम किया है. 

इससे पहले आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने कहा कि आरएसएस ने वर्षों से अनगिनत लोगों के जीवन को पोषित और मजबूत करने में मदद की है. राष्ट्रीय राजधानी में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह मानव सभ्यताएं विशाल नदियों के किनारे फलती-फूलती हैं, उसी तरह, आरएसएस के तटों और प्रवाह में सैकड़ों जीवन पुष्पित और पल्लवित हुए हैं. अपने गठन के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक महान उद्देश्य का अनुसरण किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन के शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को रेखांकित करते हुए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया.

