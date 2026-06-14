साथ ही साथ कहा कि कभी-कभी मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग हमसे मिलते हैं. हम उन्हें बताते हैं कि परंपरा, वंश और सांस्कृतिक असर से, वे भी उसी सभ्यता की विरासत का हिस्सा हैं, कुछ लोगों को हिंदू कहलाने पर एतराज है और वे कहते हैं कि वे हिंदवी या भारतीय कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे. हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू होने की यह भावना हम सभी को जोड़ती है. इसमें दुनिया की हर चीज को जोड़ने की क्षमता भी है.