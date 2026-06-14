Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि RSS को अक्सर गलत समझा जाता है. उन्होंने ये भी माना कि इसे अंदर से अनुभव करना चाहिए. यह संगठन दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक संगठन है. ये बातें उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में RSS के शताब्दी समारोह में कही.
केरल के तिरुवनंतपुरम में RSS के शताब्दी समारोह के हिस्से के तौर पर हुए एक इवेंट में बोलते हुए, भागवत ने कहा कि यह प्रोग्राम लोगों को संघ को ज्यादा साफ तरीके से समझने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया था. यह वह संगठन है जिसे बाहर गलत तरीके से देखा जाता है. लोग कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, और साथ ही, सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले संगठनों में से एक है.
RSS चीफ ने आगे कहा कि जैसे ही हम अपने काम के 100वें साल में पहुंचे, यह तय किया गया कि हमें एक बार फिर लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें संघ के बारे में बताना चाहिए. RSS को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि कोई व्यक्ति खुद अंदर आए, उसे अंदर तक समझे, लोग तभी अंदर आएंगे, जब उन्हें भरोसा हो कि यह सुरक्षित है और उन्हें नुकसान नहीं होगा.
मोहन भागवत ने आगे कहा कि दुनिया भर के विचारक एक नए रास्ते के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, उनका तर्क है कि मौजूदा कई मॉडलों ने फायदे तो दिए हैं लेकिन इंसानियत की समस्याओं को पूरी तरह से हल नहीं किया है. डेवलपमेंट से तरक्की हुई है, लेकिन इससे प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी पैदा हुई हैं. आम सोच अक्सर विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक विकल्प पेश करती है.
इसके अलावा पर्यावरण को लेकर बोलते हुए कहा कि अगर आप प्रदूषण से बचना चाहते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि डेवलपमेंट रोक दो. अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि नेचर की चिंता मत करो. इंसानियत के सामने चुनौती यह है कि ऐसा रास्ता खोजा जाए जिससे दोनों में तालमेल हो सके.
साथ ही साथ कहा कि कभी-कभी मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग हमसे मिलते हैं. हम उन्हें बताते हैं कि परंपरा, वंश और सांस्कृतिक असर से, वे भी उसी सभ्यता की विरासत का हिस्सा हैं, कुछ लोगों को हिंदू कहलाने पर एतराज है और वे कहते हैं कि वे हिंदवी या भारतीय कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे. हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू होने की यह भावना हम सभी को जोड़ती है. इसमें दुनिया की हर चीज को जोड़ने की क्षमता भी है.