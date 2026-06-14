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संघ को अक्सर समझा जाता है गलत, हमें फिर लोगों तक.... RSS के शताब्दी समारोह में क्या-क्या बोले मोहन भागवत?

Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भगवत ने कहा कि RSS को अक्सर गलत समझा जाता है. उन्होंने ये भी माना कि यह संगठन दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक संगठन है. उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:37 AM IST
संघ को अक्सर समझा जाता है गलत, हमें फिर लोगों तक.... RSS के शताब्दी समारोह में क्या-क्या बोले मोहन भागवत?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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