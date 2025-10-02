'अकेला देश कुछ नहीं कर सकता...', ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब, मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान

Mohan Bhagwat On Us Tariff: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर नागपुर में अपने वार्षिक संबोधन में अमेरिका की टैरिफ नीति की कड़ी आलोचना की है. ट्रंप के टैरिफ जवाब के प्रभाव से निकलने के लिए उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है. साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया है.

ट्रंप की टैरिफ की आलोचना

भागवत ने गुरुवार को नागपुर में अपने विजयदशमी भाषण के दौरान अमेरिका द्वारा लागू की गई टैरिफ़ नीति की आलोचना करते हुए कहा, "अमेरिका द्वारा लागू की गई नई टैरिफ नीति उनके अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. लेकिन इससे सभी प्रभावित होते हो रहे हैं. यह सच है ‌कि दुनिया एक-दूसरे पर निर्भरता के साथ चलती है; किन्हीं भी दो देशों के बीच संबंध इसी तरह कायम रहते हैं. कोई भी देश अलग-थलग नहीं रह सकता. अकेला वह कुछ नहीं कर सकता. बस ध्यान में रहे कि यह निर्भरता मजबूरी में नहीं बदलनी चाहिए.

#WATCH | During the centenary celebrations of the Rashtriya Swayamsewak Sangh, Sarsanghachalak Mohan Bhagwat says, "The new tariff policy implemented by the US was done keeping in mind the interest of their own. But everyone is affected by them... The world functions with… pic.twitter.com/rqwnTwQB2h — ANI (@ANI) October 2, 2025

स्वदेशी पर निर्भरता

हमें स्वदेशी पर निर्भर रहना होगा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा... फिर भी अपने सभी मित्र देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने का प्रयास करना होगा, जो हमारी इच्छा से और बिना किसी मजबूरी के होंगे." उन्होंने आगे कहा, "वैश्विक चिंताओं के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है. ब्रह्मांड चाहता है कि भारत उदाहरण पेश करे और दुनिया को राह दिखाए."

भारत की विविधता पर जोर

इसके साथ ही मोहन भागवत ने भारत की अनूठी विविधता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि विविधता को भिन्नता में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "जब भी कुछ विदेशी विचारधाराएं भारत आईं, हमने उन्हें अपना माना. हम दुनिया में विविधता को स्वीकार करते हैं... हमारे देश में, इस विविधता को भिन्नता में बदलने का प्रयास किया जा रहा है... सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शब्द किसी भी आस्था या विश्वास का अपमान या अपमान न करें... जब समाज में विभिन्न मान्यताओं वाले कई लोग सह-अस्तित्व में होते हैं, तो समय-समय पर कुछ शोर और अराजकता हो सकती है. इसके बावजूद, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम और कानून के साथ-साथ सद्भाव का उल्लंघन न हो. कानून को अपने हाथ में लेना, सड़कों पर उतरना और हिंसा और गुंडागर्दी का सहारा लेना सही नहीं है. किसी विशेष समुदाय को भड़काने की कोशिश करना और शक्ति प्रदर्शन करना सभी पूर्व नियोजित षड्यंत्र हैं."

आरएसएस का शताब्दी समारोह

आरएसएस के शताब्दी समारोह में कई भारतीय और विदेशी गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए. जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.