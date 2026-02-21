सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया क्या चाहता है संगठन?

Advertisement
RSS Chief: अक्सर लोग भाजपा और RSS को एक साथ जोड़कर देखते हैं. हालांकि RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि RSS सत्ता की चाहत नहीं रखता है. RSS बस हिंदू समाज को एकजुट करने पर फोकस कर रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 21, 2026, 08:14 AM IST
Mohan Bhagwat: RSS चीफ मोहन भागवत अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं. RSS को लेकर लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा की सत्ता में RSS बहुत बड़ा योगदान है. RSS चीफ मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी पॉलिटिकल पावर की चाहत से प्रेरित नहीं है, यह पूरी तरह से पूरे हिंदू समाज को ऑर्गनाइज करने और लोगों में कैरेक्टर-बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है. RSS को सत्ता की चाहत नहीं है.  

युवाओं से की बड़ी अपील
शताब्दी नगर के माधव कुंज में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने सामाजिक एकता के महत्व पर जोर दिया, साथ ही साथ कहा कि संगठन किसी खास ग्रुप के विरोध या कॉम्पिटिशन में काम नहीं करता है. इस कार्यक्रम में भागवत ने RSS की शुरुआत से लेकर अब तक के करीब 100 साल के सफर पर रोशनी डाली और युवाओं से देश बनाने में एक्टिव रोल निभाने की अपील की. भागवत के हवाले से एक प्रतिभागी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि RSS किसी पॉलिटिकल पावर की चाहत से प्रेरित नहीं है. 

कैरेक्टर-बिल्डिंग करना है मकसद
इसका एकमात्र मकसद पूरे हिंदू समाज को ऑर्गनाइज करना और लोगों का कैरेक्टर-बिल्डिंग करना है. भारत के आइडिया को समझाते हुए भागवत ने कहा कि देश को सिर्फ ज्योग्राफिकल सीमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी की परंपराओं से प्रेरणा लेता है.

RSS चीफ ने समाज के बताए पिलर
RSS चीफ ने समाज के चार पिलर भी बताए, वैल्यूज का समावेश, सनातन कल्चर, धर्म की भावना और सत्य का अवतार और दोहराया कि संघ का मिशन व्यक्तिगत विकास के जरिए पूरे हिंदू समाज को ऑर्गनाइज करना है. उन्होंने कहा कि वॉलंटियर सामाजिक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में एक्टिव हैं और देश के हित को सबसे ऊपर रखते हैं.

RSS से जुड़ सकते हैं ऐसे लोग
पार्टिसिपेंट ने आगे बताया कि उन्होंने RSS से जुड़ने की इच्छा रखने वालों के लिए पांच गाइडिंग प्रिंसिपल भी शेयर किए. इसमें संगठन को अंदर से समझना, उससे जुड़ी संस्थाओं से जुड़ना, उसके प्रोग्राम को सपोर्ट करना, बातचीत बनाए रखना और देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करना है.

