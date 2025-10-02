राज्य आते-जाते हैं पर देश हमेशा रहता है, 100 साल पूरे होने पर संघ प्रमुख ने हिंदुओं का बताया 'सुरक्षा की गारंटी'

100 Years of RSS: राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई बड़ी बातें कही हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी एकता का आधार हमारी संस्कृति है.
Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के 100 साल पूरे होने पर नागपुर में किए गए आयोजने में कई बड़ी बातें कहीं. उन्होंने कहा कि, हमारे समाज में जो विविधता है उसे हमें एकता में बनाए रखना चाहिए और इसे भेदभाव में नहीं बदलना चाहिए. उन्होंने जोर देकर आगे कहा कि, हमारी राष्ट्रीय पहचान को साफ तौर पर बताने वाला एक ही शब्द है और वह हिंदू है. भागवत ने आगे कहा, छोटी-छोटी बातों पर या सिर्फ शक के आधार पर कानून को अपने हाथ में लेना गुंडागर्दी या हिंसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है.
हिंदुओं को लेकर क्या कहा?
RSS प्रमुख ने इस दौरान कहा कि, राष्ट्रीय पहचान हिंदू है और हमारा एकता का आधार हमारी संस्कृति है. यहीं संस्कृति सबको जोड़ती है और यही हमारी राष्ट्रीयता है जिसे हमें हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं. अगर किसा को हिंदू शब्द से परेशाना है तो हिंदवी भारतीय या आर्य कह सकता है क्योंकि ये सब एक ही हैं.लेकिन इस राष्ट्रीय पहचान को साफ तौर पर बताने वाला एक ही शब्द हिंदू है.
क्या संस्कृति से राष्ट्र बनता है?
अपने भाषण में भागवत ने आगे कहा कि, राष्ट्र राज्यों पर निर्भर नहीं है और हमारी संस्कृति ही राष्ट्र को बनाती है. राज्य तो आते जाते रहते हैं लेकिन राष्ट्र हमेशा बना रहता है. सनातन काल से यह हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है और हमने कई उतार-चढ़ाव देखे फिर भी हमेशा मौजूद रहे. आगे उन्होंने कहा कि, हिंदू समाज का ताकतवर और अच्छे चरित्र वाला होना है देश के विकास और सुरक्षा की गारंटी है.
कई बर्तन के होने से आवाज हो जाती है
मोहन भागवत ने कहा कि, भारत में हर तरह की विविधता का स्वागत है और जो विचार बाहर से आए उन्हें भी हम पराया नहीं मानते बल्कि स्वागत और सम्मान करते हैं. आगे उन्होंने कहा, हमें यह देखना चाहिए कि अलग-अलग विशेषताएं आपस में भेदभाव ना बनें. हम सब समाज, देश और संस्कृति और राष्ट्र के नाते एक ही हैं और विविधता तो बस हमारी भाषा, पूजा-पद्धति, खान-पान और रीति-रिवाज में है. उन्होंने यह भी कहा कि, सबकी अपनी खासियतें, श्रद्धा और पूजनीय लोग हैं और हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए.
