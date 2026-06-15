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प्रियांक खरगे ने संघ से मांगी थी फंडिंग की डिटेल, RSS चीफ ने किया कड़ा पलटवार; बोले- हम कुछ भी छिपाते नहीं

प्रियांक खरगे की RSS पर वित्तीय मामलों से जुड़ी टिप्पणी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पलटवार किया है. भागवत की ओर से कहा गया कि कई ऐसी चीजें हैं जो पंजीकृत नहीं हैं, हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है, कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:21 PM IST
प्रियांक खरगे ने संघ से मांगी थी फंडिंग की डिटेल, RSS चीफ ने किया कड़ा पलटवार; बोले- हम कुछ भी छिपाते नहीं

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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