RSS News: केरलम के त्रिशूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी संपर्क कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे की उस टिप्पणी का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने RSS से पंजीकरण कराने और वित्तीय विवरणों का खुलासा करने का आग्रह किया था. भागवत ने इसको राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि यह सब राजनीति है. ये सारे हथकंडे उन लोगों को लुभाने के लिए अपनाए जा रहे हैं, जो इसके आदी हो चुके हैं.
दरअसल, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ा है. हम इसके आदी हो चुके हैं. अगर ऐसा नहीं होता, तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है. उन्होंने यह भी कहा कि संघ पूरी तरीके से सार्वजिनक रूप से काम करता है, कोई भी काम गुप्त रूप से नहीं किया जाता. आगे कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जो पंजीकृत नहीं हैं, हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है, कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं.
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि पंजीकरण केवल उन्हीं लोगों के लिए आवश्यक है, जो सरकार से धन प्राप्त करना चाहते हैं. लेकिन आरएसएस के मामले में सरकार जानती है कि वह मौजूद है. भागवत ने कहा कि संघ की शुरुआत ब्रिटिश काल में जन इच्छा से हुई थी. मोहन भागवत ने कहा कि हम पर दो बार प्रतिबंध लगाया गया, दोनों बार प्रतिबंध हटाना पड़ा. पहली बार अदालत के आदेश से ये प्रतिबंध हटा और दूसरी बार सत्याग्रह के द्वारा इसके हटाया गया.
गौरतलब है कि RSS के 100 पूरे होने के मौके पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा था कि एक ऐसा संगठन जो 60,000 से अधिक शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही को भी बनाए रखना चाहिए.
मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा था कि यदि नागरिकों, श्रमिकों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, मंदिरों और कंपनियों से पंजीकरण कराने, जानकारी सार्वजनिक करने और कानून का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, तो आरएसएस को छूट क्यों मिलनी चाहिए?