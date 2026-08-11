/अमेरिका में ‘एकात्मता उत्सव’, कनाडा में संवाद... भागवत के 3 देशों वाले दौरे की पूरी कहानी

Mohan Bhagwat US Canada visit: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से तीन देशों, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं. अमेरिका प्रवास के दौरान वो 29 अगस्त को मैनहट्टन में आयोजित ‘एकात्मता उत्सव’ को संबोधित करेंगे. इसके बाद भागवत 31 अगस्त और 1 सितंबर को टोरंटो के प्रवास पर रहेंगे. संघ के सूत्रों की माने तो लंबे समय के बाद किसी आरएसएस प्रमुख का कनाडा दौरा हो रहा है जो अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है. इस प्रवास के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रवासी भारतीयों, छात्रों और बौद्धिक वर्ग से संवाद पर जोर रहेगा. इसके बाद उनके ब्रिटेन जाने की संभावना भी जताई जा रही है.
भागवत का अमेरिका-कनाडा दौरा ऐसे अहम समय पर हो रहा है जब आरएसएस अपनी शताब्दी मना रहा है. अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान वो विदेशों में बस चुके या नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीयों के समुदाय के सदस्यों और स्थानीय हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सकते हैं.
भागवत न्यूयॉर्क शहर में हिंदू अमेरिकियों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. आयोजकों के मुताबिक, 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' में देश भर से हिंदू सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सेवा और सामुदायिक संगठन एक साथ आएंगे. यह पूरा आयोजन रक्षाबंधन के त्योहार के समय होगा. इसमें एकता, नागरिक जिम्मेदारी, सामाजिक सद्भाव और अलग-अलग धर्मों के बीच आपसी समझ पर जोर दिया जाएगा.
इस कार्यक्रम का आयोजन 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' द्वारा सैकड़ों सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर किया जा रहा है. आयोजकों ने इसे अमेरिका में होने वाले सबसे बड़े और सबसे विविध हिंदू सामुदायिक आयोजनों में से एक बताया है.
यह कार्यक्रम बातचीत, आपसी सम्मान, साझा जिम्मेदारी और सेवा के लिए 'वसुधैव कुटुंबकम' (पूरी दुनिया एक परिवार है) के प्राचीन भारतीय दार्शनिक सिद्धांत को एक आधार के तौर पर पेश करेगा.
कनाडा में भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के कनाडा आने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है. कनाडा की न्यू डेमोक्रेट्स फेडरल ने सरकार से मांग की है वह 'फासिस्ट पैरामिलिट्री संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को देश में आने से रोके और कनाडा में आरएसएस को बैन करे. आपको बताते चलें कि ये इस संगठन की पुरानी मांग है, जिसे एक बार फिर से दोहराया गया है.
हीथर मैकफरसन और जेनी क्वान ने कनाडा सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि अगस्त महीने के आखिर में मोहन भागवत की प्रस्तावित यात्रा से पहले इस मामले में कार्रवाई करें.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में हुई थी. सरसंघचालक यानी संघ प्रमुख. यह पद संघ में सबसे ऊपर है. संघ प्रमुख दिशा-निर्देशन करते हैं. इनकी नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है. वही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं. संघ के सौ साल पूरे होने के मौके पर मोहन भागवत देशभर के प्रवास के बाद अब विदेशों में बसे भारतीय समाज से बात करने विदेश जा रहे हैं.
डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार
गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर
मधुकर दत्तात्रय देवरस (बाला साहेब देवरस)
प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया)
कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन
डॉ. मोहन भागवत
100 साल के इतिहास में संघ पर प्रतिबंध भी लगा है. पहली बार 1948 में इस पर बैन लगा. फिर जब इंद्रा गांधी की सरकार ने देश पर आपातकाल लगाया तब इसे प्रतिबंधित किया गया हालांकि बाद में कानूनी रूप से हटा लिया गया. आरएसएस की वेबसाइट में संघ के सौ साल पूरे होने के मौके पर छपे लेख के मुताबिक शाखा-पद्धति पर आधारित संघ का गठन देश की सेवा और हिंदू समाज के उत्थान के लिए हुआ था. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के आंदोलन के रूप में संघ ने उपेक्षा और उपहास से लेकर जिज्ञासा और स्वीकार्यता तक की लंबी यात्रा तय की है.
संघ किसी का विरोध करने में विश्वास नहीं रखता और उसे विश्वास है कि एक दिन संघ के कार्य का विरोध करने वाले लोग भी संघ के साथ जुड़ेंगे. राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेते हुए और दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करते हुए डॉ. हेडगेवार ने ऐसी प्रशिक्षण पद्धति विकसित की, जिसका उद्देश्य समाज के भीतर एक अलग संगठन खड़ा करना नहीं, बल्कि पूरे समाज को संगठित करना था.
आज सौ वर्ष बाद भी हजारों युवा डॉक्टर हेडगेवार द्वारा दिखाए गए मार्ग से जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार हैं. समाज में संघ के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता और उससे बढ़ती अपेक्षाएं डॉक्टर जी की दृष्टि और उनकी कार्यपद्धति की स्वीकृति के संकेत हैं.