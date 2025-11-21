'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

मणिपुर में जातीय तनाव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ इसमें जितना कर सकता है, वो सब करेगा और कर रहा है, किया है. पिछले तीन साल में...क्योंकि सरकार को मालूम हो या न हो. हम चिंतित हैं. हमें भारत के प्रत्येक हिस्से की फिक्र है. मई 2023 में राज्य में जातीय तनाव शुरू होने के बाद संघ प्रमुख का यह मणिपुर का पहला दौरा है.

उन्होंने कहा कि सब जगह हमारा संगठन है. हमारा ऑर्गनाइजेशन आप लोगों के कारण है (मीडिया शायद जनता कहना चाह रहे होंगे). आगे कहा कि हम किसी सरकार के बलबूते नहीं हैं. हमें जितना कर सकते हैं, हम करते हैं. हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, ये पक्का है. संघ प्रमुख ने आगे कहा कि लोगों में फिर से मित्रता होने में थोड़ा समय लगेगा. तोड़ने में तो दो मिनट लगता है लेकिन जोड़ने (बनाने) में दो साल लगते हैं. हम इस पर काम कर रहे हैं और हम इसे करके रहेंगे.

#WATCH | Imphal, Manipur: RSS Chief Mohan Bhagwat says, "Sangh has done its best over the last three years and continues to do what it can. Whether the government is aware or not, we are concerned. We are concerned about each and every part of Bharat. Our organisation is present…

कौन जाने 2047 के बाद भारत का साइज बढ़े

RSS चीफ ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि सभी लोग बिना किसी पहचान को खत्म किए बगैर एक जैसा सोचें...शांति जल्दी आ जाएगी, लेकिन अंदर की शांति में समय लगेगा. हमारा देश दुनिया की भलाई के लिए बना है. ऐसी जिंदगी जिएं जो दुनियाभर के लोगों को प्रेरणा दे. दुनिया जवाब के लिए भारत की तरफ देखती है. इस विरासत को हिंदू विरासत कहा जाता है. इसे भारत की विरासत भी कहा जा सकता है, लेकिन भारत अपना साइज बदलता रहता है. 1947 से पहले भारत बड़ा था, लेकिन अब उतना बड़ा नहीं है. कौन जानता है, 2047 के बाद यह फिर से बढ़ जाए. ज्योग्राफिकल बॉर्डर समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन भारत हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा.

3 मई 2023 को मैतेई और कुकी आदिवासी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद वह पहली बार मणिपुर में हैं. मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित 'ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च' के बाद हुई जातीय हिंसा में 260 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1,500 घायल हुए थे. 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए. एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के चार दिन बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है.