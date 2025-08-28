पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...मोहन भागवत ने दे दिया बड़ा मैसेज

अपने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद, अविश्वास को लेकर काफी बातें होती हैं. अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दोनों तरफ के लोगों की कमियां गिनाई हैं. उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं है. आखिर में उन्होंने कहा कि इस्लाम पहले दिन से आज तक है और आगे भी रहेगा.
Mohan Bhagwat on Muslims: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने व्याख्यानमाला कार्यक्रम के तीसरे दिन हिंदू और मुसलमानों पर खुलकर बात की. एक सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम एकता की बात होती है, मेरे मन में आता है कि जो अलग हैं उनके लिए एकता की बात होती है लेकिन जो एक ही हैं उनकी क्या एकता करना? क्या बदला है? बस पूजा बदली है और क्या बदला है. लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई, ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते. इतने अत्याचार हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो. दूसरी तरफ, अरे भाई हिंदुओं के साथ जाओगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा. तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो. ये गलत बात है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के इंटरव्यू में है कि रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती है. भागवत ने कहा कि हमारी आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदवी हैं. वो एक पहचान है जो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को, हमारे पूर्वजों की परंपरा को बताती है. ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण... एक तरफ हिंदुओं में अविश्वास है उनकी दुर्बलता के कारण. उन्हें यह आत्मविश्वास नहीं है कि ठीक है भाई, हैं मुसलमान तो अपने लिए क्या. पूजा बदली है ना. हमारी संस्कृति में तो 'जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी' है. हम संगठित हैं. साथ हैं, साथ चलेंगे. और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा.
भागवत ने कहा कि ये सब है क्योंकि हम आध्यात्मिकता भूल गए. अपनी शक्ति को भूल गए. एक तरफ शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज को संगठित करना आवश्यक है. दूसरी तरफ, ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है कि भाई, पहले दिन जब भारत में इस्लाम आया था तब से आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी. इस्लाम नहीं रहेगा, ऐसी सोच रखने वाला हिंदू सोच का नहीं है. दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होगा. हमें मानना होगा कि सबसे ऊपर हमारा देश है. हम एक हैं.
शहरों और रास्तों के नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये वहां के लोगों के हिसाब से होना चाहिए. आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए. यह सुनकर लोगों ने तालियां बजाईं तो उन्होंने कहा कि आप यह समझकर तालियां मत बजाइए कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए, ऐसा कहा है. मैंने ऐसा नहीं कहा है. आक्रांताओं के नाम नहीं लेकिन वीर अब्दुल हमीद, डॉ. अब्दुल कलाम का नाम होना चाहिए. हमें प्रेरणा किससे मिलती है- जितनी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी ही अशफाक उल्ला खां से भी मिलती है.
भागवत ने कहा कि अखंड भारत पॉलिटिकल नहीं है. डेमोग्राफी बदलती है तो उसका परिणाम निकलता है देश का विभाजन. हिंदू और मुस्लिम एक ही हैं.
