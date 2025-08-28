मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? बताई उस बयान की सच्चाई
मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? बताई उस बयान की सच्चाई

Mohan Bhagwat: RSS के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवन ने कई सवालों का जवाब दिया. इस दौरान जब उनसे '75 साल के बाद क्या राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए' का सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 28, 2025, 08:46 PM IST
Political Retirement: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने व्याख्यानमाला कार्यक्रम के तीसरे दिन कई सवालों का जवाब दिया. इस दौरान जब उनसे '75 साल के बाद क्या राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए' का सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि "मैंने ये बात मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे. मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए. हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक काम करने के लिए भी तैयार हैं. 

जो कहा जाता है वो करता हूं
इसके अलावा कहा कि संघ में हमें काम दिया जाता है, चाहे हम चाहे या न चाहें, अगर मैं 80 साल का भी हो जाऊं और मुझे कोई और शाखा संचालित करने के लिए कहा जाए, तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा. हम वही करते हैं जो संघ कहता है जो भी कहा जाएगा, वही होगा. मैं भले ही सरसंघचालक हूं क्या आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही सरसंघचालक हो सकता हूं? यह किसी के लिए रिटायरमेंट का मामला नहीं है.

 

चल रही थी अफवाहें
दरअसल, पीएम मोगी के 75वें जन्मदिन के बाद उनके राजनीति से संन्यास लेने की अटकलें चल रही थी, जिसे RSS प्रमुख ने पूरी तरह से खारिज कर दिया. कहा जा रहा छा कि बीजेपी और संघ की परंपरा के मुताबिक 75 साल की उम्र पूरी होने पर नेता को सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेते हैं. जिसका खंडन मोहन भागवत ने कर दिया. 

घुसपैठ पर भी टिप्पणी
घुसपैठ के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि घुसपैठ को रोकना चाहिए. सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है लेकिन समाज के हाथ में है कि हम अपने देश में रोज़गार अपने देश के लोगों को देंगे. अपने देश में भी मुसलमान नागरिक हैं. उन्हें भी रोज़गार की जरूरत है. मुसलमान को रोज़गार देना है तो उन्हें दीजिए. जो बाहर से आया है उन्हें क्यों दे रहे हो? उनके देश की व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए..

