वीर सावरकर की चिट्ठियों का जिक्र कर बोले मोहन भागवत- 'अगर 7 भाई भी होते तो सभी देश के...'

Mohan Bhagwat on Savarkar: मोहन भागवत ने मुख्य मंच से भाषण दिया. वहां गृहमंत्री अमित शाह, अंडमान-निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल (रिटायर्ड) देवेंद्र कुमार जोशी और महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार जैसे बड़े नेता मौजूद थे. संघ प्रमुख ने सावरकर के बेमिसाल योगदान को याद किया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:30 PM IST
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विनायक दामोदर सावरकर की भव्य प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण किया. कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने सावरकर को 'सबसे उज्ज्वल मार्गदर्शक सितारा' बताया और कहा कि राष्ट्र के लिए उनके विचार आज भी प्रेरणास्रोत हैं. अनावरण समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही, जहां सावरकर के योगदान और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया. सावरकर की प्रेरणादायक कविता सागरा प्राण तळमळला के 115 साल पूरे होने का जश्न मनाने के कार्यक्रम के तहत पहाड़गांव (पोर्ट ब्लेयर) में बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ गणमान्य लोगों और बड़ी संख्या में दर्शकों ने भाग लिया.

मोहन भागवत ने मुख्य मंच से भाषण दिया. वहां गृहमंत्री अमित शाह, अंडमान-निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल (रिटायर्ड) देवेंद्र कुमार जोशी और महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार जैसे बड़े नेता मौजूद थे. संघ प्रमुख ने सावरकर के बेमिसाल योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि सावरकर ने साहित्य, कविता, कानून, नाटक और समाज सुधार जैसे कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम किया था. सावरकर के अपने भाइयों के साथ जेल में बिताए समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सावरकर के खतों में भारत के प्रति गहरी भक्ति झलकती है, जिसमें अक्सर यह लिखा होता था कि अगर सात भाई भी होते, तो सभी देश के लिए खुशी-खुशी जेल चले जाते. 

सावरकर ने खुद को कभी किसी जाति से नहीं जोड़ा
उन्होंने कहा कि सावरकर ने जो भी हुनर ​​सीखा, चाहे वह लिखना हो, गाना हो या कानूनी जानकारी हो, उसे वह देश के लिए एक भेंट मानते थे. उनका मानना ​​था कि अगर शिक्षा देश की सेवा नहीं करती तो उसका कोई मतलब नहीं है. देश में एकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो देश को बांटते हैं. सावरकर ने कभी खुद को किसी जाति या इलाके से नहीं जोड़ा, बल्कि सिर्फ देश के सेवक के तौर पर देखा. 

सावरकर का विजन सांस्कृतिक ताकत और एकता पर आधारित
भागवत ने कहा कि जहां भारतीयों की पिछली पीढ़ियों को देश की आजादी के लिए मरना पड़ा, वहीं आज की पीढ़ी को देश की तरक्की के लिए जीना चाहिए. उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के महत्व पर जोर दिया और माता-पिता से बच्चों को कड़ी मेहनत करना और सफल होना सिखाने की अपील की, लेकिन हमेशा भारत के विकास में योगदान देने के इरादे से. उन्होंने सावरकर के देश के विजन को सांस्कृतिक ताकत और एकता पर आधारित बताते हुए कहा कि सावरकर देश को ही भगवान मानते थे. भागवत ने आगे कहा कि बहुत मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने कभी कड़वाहट नहीं रखी, और उन्हें सबसे चमकता हुआ मार्गदर्शक सितारा बताया.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

Mohan Bhagwat

