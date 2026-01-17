Advertisement
trendingNow13077413
Hindi Newsदेशदेश दबाव में नहीं है...,मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत, कहा- भारत ने चुन लिया ये रास्ता

'देश दबाव में नहीं है...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत, कहा- भारत ने चुन लिया ये रास्ता

Mohan Bhagwat: RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि भारत इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, लेकिन किसी देश के दबाव में नहीं हैं. चाहे कोई देश टैरिफ लगाए या दबाव बनाए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 17, 2026, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'देश दबाव में नहीं है...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत, कहा- भारत ने चुन लिया ये रास्ता

RSS Chief Mohan Bhagwat: अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले RSS चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है लेकिन किसी देश के दबाव में नहीं हैं. चाहे कोई देश टैरिफ लगाए या दबाव बनाए, भारत ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुन लिया है और उसी पर चलना चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते हैं. 

भारत है संस्कृति का नाम
इसके अलावा भागवत ने आगे कहा कि भारत के साथ अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो इसके लिए हिंदुओं से सवाल किया जाएगा. भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र (ज्योग्राफिकल इलाका) नहीं है, बल्कि एक विचार, संस्कृति और चरित्र का नाम है. साथ ही कहा विदेश जाकर पढ़ाई करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन असली मकसद उस ज्ञान को भारत के लिए इस्तेमाल करना होना चाहिए. आज का युवा स्वाभाविक रूप से देशभक्त है और राष्ट्रवाद की गहरी भावना समाज और देश की ज्यादा सेवा में बदलेगी.

एकजुट समाज बनाना है मकसद
युवाओं को एक्टिव रूप से हिस्सा लेने के लिए बुलाते हुए कहा, 100 सालों तक, कई लोगों ने संघ के साथ मिलकर यह पक्का किया कि ज्ञान और स्किल्स का इस्तेमाल देश के हित में हो. संघ किसी के खिलाफ नहीं है इसका एकमात्र मकसद एक मजबूत और एकजुट समाज बनाना है.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्व गुरु भी बनना है
बीते दिन भागवत ने कहा था कि हमें सिर्फ सुपर पावर ही नहीं, विश्व गुरु भी बनना है. इसके लिए भागवत ने हिंदुओं से अपील की है कि वे भारत को विश्व कल्याण के लिए 'विश्व गुरु' बनाने की दिशा में काम करें. उन्होंने आगे कहा,'सनातन धर्म को ऊपर उठाने का समय आ गया है. जो प्रक्रिया 100 साल पहले शुरू हुई थी, उसे अब और तेजी से आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Mohan Bhagwat

Trending news

'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
BMC Election Result 2026
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
Maharashtra Elections 2026
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर