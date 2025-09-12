'उन्हें डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', भारत पर ट्रंप टैरिफ पर RSS चीफ मोहन भागवत का बयान

Mohan Bhagwat: सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार, 12 सितंबर को नागपुर के ब्रह्मकुमारी में आयोजित एक कार्यक्रम बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा? आरएसएस चीफ ने कहा कि कुछ देश भारत की प्रगति से डरते हैं और इसलिए उस पर आर्थिक दबाव बनाने जैसे कदम उठाते हैं.

हालांकि, उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि, 'ऐसे कदम सिर्फ स्वार्थी सोच का नतीजा हैं. भागवत ने कहा कि अगर हमारे अंदर ही कोई दुश्मनी नहीं है तो कोई बाहर वाला हमारा दुश्मन नहीं है. पहले हम सांपों से डरते थे, लेकिन जब हमें जानकारी हुई तो पता चला कि सभी सांप जहरीले नहीं होते. इसलिए अब हम उन्हें छोड़ देते हैं. ज्ञान मिलने से डर और भेदभाव खत्म हो गया. उन्होंने यह बात नागपुर में ब्रह्माकुमारी कार्यक्रम में कही.'

'अगर भारत बढ़ता है तो क्या होगा?'

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'लोगों को डर है कि अगर कोई और मजबूत हो गया तो उनका क्या होगा. अगर भारत मजबूत हो गया तो वे कहां रहेंगे? इसलिए उन्होंने टैरिफ लगा दिया. हमने कुछ नहीं किया; वे उसी को खुश कर रहे हैं जिसने यह सब किया, क्योंकि अगर यह उनके पास है, तो वे भारत पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं. यह सब 'मैं और मेरा' के खेल में होता है. जब वे समझ जाते हैं कि 'मैं और मेरा' वास्तव में 'हम और हमारा' है, तो सभी मुद्दे समाप्त हो जाते हैं. आज, दुनिया को एक समाधान की आवश्यकता है.'

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: RSS chief Mohan Bhagwat says, "People fear what would happen to them if someone else grows bigger. Where will they be if India grows? So, they imposed a tariff. We did not do anything; they are appeasing the one who did it all, because if it is with… pic.twitter.com/d74CkkELmS — ANI (@ANI) September 12, 2025

चीन ने भारत पर 50 फीसदी का विरोध किया

वहीं, तीन दिन पहले भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने टैरिफ को व्यापारिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका की आलोचना की थी और भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ को 'अनुचित और अनुचित' करार दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है.

सेमिनार में फेइहोंग ने कहा था, 'अमेरिका लंबे वक्त से फ्री ट्रेड से फायदा उठाया है. लेकिन अब वह ज्यादा कीमतें वसूलने के लिए टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ अनुचित और अनुचित है, और चीन इसका कड़ा से विरोध करता है.