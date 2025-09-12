'उन्हें डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', भारत पर ट्रंप टैरिफ पर RSS चीफ मोहन भागवत का बयान
Advertisement
trendingNow12919374
Hindi Newsदेश

'उन्हें डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', भारत पर ट्रंप टैरिफ पर RSS चीफ मोहन भागवत का बयान

Mohan Bhagwat on US Tarrif: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा? उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत की प्रगति से डरते हैं.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 12, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'उन्हें डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', भारत पर ट्रंप टैरिफ पर RSS चीफ मोहन भागवत का बयान

Mohan Bhagwat: सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार, 12 सितंबर को नागपुर  के ब्रह्मकुमारी में आयोजित एक कार्यक्रम बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा? आरएसएस चीफ ने कहा कि कुछ देश भारत की प्रगति से डरते हैं और इसलिए उस पर आर्थिक दबाव बनाने जैसे कदम उठाते हैं.

हालांकि, उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि,  'ऐसे कदम सिर्फ स्वार्थी सोच का नतीजा हैं. भागवत ने कहा कि अगर हमारे अंदर ही कोई दुश्मनी नहीं है तो कोई बाहर वाला हमारा दुश्मन नहीं है. पहले हम सांपों से डरते थे, लेकिन जब हमें जानकारी हुई तो पता चला कि सभी सांप जहरीले नहीं होते. इसलिए अब हम उन्हें छोड़ देते हैं. ज्ञान मिलने से डर और भेदभाव खत्म हो गया. उन्होंने यह बात नागपुर में ब्रह्माकुमारी कार्यक्रम में कही.'

'अगर भारत बढ़ता है तो क्या होगा?'

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'लोगों को डर है कि अगर कोई और मजबूत हो गया तो उनका क्या होगा. अगर भारत मजबूत हो गया तो वे कहां रहेंगे? इसलिए उन्होंने टैरिफ लगा दिया. हमने कुछ नहीं किया; वे उसी को खुश कर रहे हैं जिसने यह सब किया, क्योंकि अगर यह उनके पास है, तो वे भारत पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं. यह सब 'मैं और मेरा' के खेल में होता है. जब वे समझ जाते हैं कि 'मैं और मेरा' वास्तव में 'हम और हमारा' है, तो सभी मुद्दे समाप्त हो जाते हैं. आज, दुनिया को एक समाधान की आवश्यकता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

चीन ने भारत पर 50 फीसदी का विरोध किया

वहीं,  तीन दिन पहले भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने टैरिफ को व्यापारिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका की आलोचना की थी और भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ को 'अनुचित और अनुचित' करार दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है.

सेमिनार में फेइहोंग ने कहा था, 'अमेरिका लंबे वक्त से फ्री ट्रेड से फायदा उठाया है. लेकिन अब वह ज्यादा कीमतें वसूलने के लिए टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ अनुचित और अनुचित है, और चीन इसका कड़ा से विरोध करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Mohan Bhagwatus tarrif

Trending news

'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
;