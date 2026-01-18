Advertisement
trendingNow13078396
Hindi Newsदेशधर्म के लिए खुद को बदलना है, खुद के लिए न बदलें धर्म..., मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता

'धर्म के लिए खुद को बदलना है, खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता

Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत मुंबई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाना. उन्होंने कहा कि अगर हम धर्म द्वारा चलाई जा रही 'गाड़ी' में बैठते हैं, तो हमारा कभी 'हादसा' नहीं होगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 18, 2026, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'धर्म के लिए खुद को बदलना है, खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता

RSS Chief Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं. मुंबई में एक कार्यक्रम बोलते हुए भागवत ने कहा कि धर्म हम सभी के पीछे की प्रेरक शक्ति है, अगर हम धर्म द्वारा चलाई जा रही 'गाड़ी' में बैठते हैं, तो हमारा कभी 'हादसा' नहीं होगा, धर्म पूरे ब्रह्मांड को चलाता है इसलिए धर्म के लिए खुद को बदलना है, खुद के लिए धर्म न बदलें. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं. 

पानी का धर्म है बहना
धर्म पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, पूरे सृष्टि का ड्राइवर धर्म है, सृष्टि बनी तो उसके चलने का जो नियम बना वही धर्म है, ऊपर बहुत सारी बातें चलती है. इधर भी उधर, हर एक का धर्म है, पानी का धर्म है बहना और आग का धर्म है जलना, साथ ही कहा कि अनपढ़ भाषण नहीं दे सकता लेकिन उसके रग-रग में धर्म है. जब तक भारतवर्ष धर्म से निर्देशित रहेगा, वह विश्वगुरु बना रहेगा, क्योंकि दुनिया में इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है. 

किसे कहते हैं संत?
साथ ही कहा कि धर्म जिस सत्य पर आधारित है उस सत्य के संबंध में जो सतत रहते हैं उन्हें संत कहते हैं. इसलिए संतों की प्रतिष्ठा, सुरक्षा का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है इसलिए देश का प्रधानमंत्री भी यह कहता है कि संतों को 'ना' कहने में मुझे संकोच होता है. RSS के बारे में बोलते हुए कहा कि हम रक्षक हैं, हम भीड़ नहीं करते हैं. नेतृत्व तो हमारे यहां अध्यात्मिक लोग ही करते हैं.  तो वो जो उपदेश देंगे, जो सुरक्षा देंगे और देते रहे इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

युवाओं को लेकर कही थी ये बात
इससे एक दिन पहले भागवत ने कहा था कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र (ज्योग्राफिकल इलाका) नहीं है, बल्कि एक विचार, संस्कृति और चरित्र का नाम है. विदेश जाकर पढ़ाई करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन असली मकसद उस ज्ञान को भारत के लिए इस्तेमाल करना होना चाहिए. आज का युवा स्वाभाविक रूप से देशभक्त है और राष्ट्रवाद की गहरी भावना समाज और देश की ज्यादा सेवा में बदलेगी.

ये भी पढ़ें: 'देश दबाव में नहीं है...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत, कहा- भारत ने चुन लिया ये रास्ता

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Mohan Bhagwat

Trending news

एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा