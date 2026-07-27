'वे शांत मन से नहीं सोचते', RSS प्रमुख मोहन भागवत ने Gen-Z को बताया 'इमोशनल'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने युवा पीढ़ी (जिसे 'Gen Z' के नाम से जाना जाता है) को भावुक और आसानी से ढलने वाला बताया है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वे अक्सर 'शांत मन' से नहीं सोचते. हैदराबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए RSS प्रमुख ने कहा कि यह पीढ़ी उन चीजों से आसानी से प्रभावित हो जाती है जो स्पष्ट तौर पर विश्वसनीय लगती हैं और यही चीज सामाजिक आंदोलनों को अपनाने के उनके नजरिए पर असर डालती है.
भागवत ने कहा, 'Gen Z स्वभाव से अच्छा, आसानी से ढलने वाला और भावुक होता है. वे बहुत शांत मन से नहीं सोचते. अगर कोई चीज उन्हें साफ तौर पर असली लगती है, तो वे उससे जुड़ जाते हैं.'
युवाओं के बारे में अपनी बात को सामाजिक बदलावों से जोड़ते हुए भागवत ने दावा किया कि 'स्त्री मुक्ति आंदोलन' (Women's Liberation Movement), जिसे युवाओं के बीच काफी समर्थन मिला था, ने आखिरकार समाज के एक हिस्से को गलत रास्ते पर धकेल दिया. उन्होंने कहा, " स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ और धीरे-धीरे इसे व्यापक समर्थन मिला...एक दौर गुज़रा. उसके बाद, उस आंदोलन के समर्थकों को एहसास हुआ कि हम गलत रास्ते पर चले गए थे और हमने अपने देश की एक या दो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया."
उनकी ये टिप्पणियां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हफ्तों तक चले छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद आईं. इन प्रदर्शनों ने तब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे. 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान तनाव बढ़ गया, जब संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने कथित तौर पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया. इसके बाद आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच धमेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा.
डिक्टेशन नहीं डिस्कशन करना होगा
इससे पहले पिछले सप्ताह जंतर-मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज की युवा पीढ़ी को लेकर कहा कि जब हम युवा थे तो वो दौर आज्ञापालन का था. परिवार में बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे वो माना जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. नई पीढ़ी सवाल पूछती है. हमें उन्हें उनका जवाब देना होगा. डिक्टेशन नहीं डिस्कशन करना होगा. हमें उनको बहुत अपनापन और प्यार देना होगा. हमें उनके साथ समय बिताना होगा. हमें उनसे बातचीत करनी होगी. ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल पारिवारिक संरचना बदल गई है. आजकल परिवारों के भीतर भी बातचीत बंद हो गई है.' आरएसएस से संबद्ध संस्था विश्वमांगल्य सभा द्वारा आयोजित 'समकालीन मातृत्व' विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी हर चीज में तर्क ढूंढती है और चर्चा में विश्वास रखती है.