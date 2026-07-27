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'वे शांत मन से नहीं सोचते', RSS प्रमुख मोहन भागवत ने Gen-Z को बताया 'इमोशनल'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने युवा पीढ़ी (जिसे 'Gen Z' के नाम से जाना जाता है) को भावुक और आसानी से ढलने वाला बताया है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वे अक्सर 'शांत मन' से नहीं सोचते.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 27, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:16 AM IST
'वे शांत मन से नहीं सोचते', RSS प्रमुख मोहन भागवत ने Gen-Z को बताया 'इमोशनल'

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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