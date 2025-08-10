स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कह दिया

सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती रही हैं लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ-साफ कहा है कि ये दोनों चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं. एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं, आज के समय में ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है. क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है. ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन उसका शरीर है. स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है केवल इच्छा कर सकता है. इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है.

भागवत ने कहा कि हम देखते हैं कि आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़के को भेजेगा. अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा (इलाज) हो, इसका प्रबंध करेगा. कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है- स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें, आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर है.

VIDEO | Indore: RSS Chief Mohan Bhagwat says, "Health and education are extremely important and were earlier considered as 'seva' (service), but now both are beyond the reach of common people, both have been commercialised. They are neither affordable nor accessible..." (Full… pic.twitter.com/eMWFRHofwp — Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2025

संघ प्रमुख ने आगे कहा कि यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही. तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे हैं. अस्पताल कम हैं? ऐसा भी नहीं है. सुविधाओं में प्रगति है. ज्ञानी व्यक्ति बहुत हैं लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं है. वो सुविधा मिलती नहीं है.

उन्होंने कहा कि थोड़ा सा विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर ये चीजें (स्वास्थ्य और शिक्षा) इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे. आज इसको भी कमर्शियल (व्यापार) बना दिया गया है. मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है.

भागवत ने आगे बताया कि एक बार मैंने एक मंत्री जी का बयान सुना कुछ वर्ष पहले कि भारत की शिक्षा ये ट्रिलियन डॉलर बिजनस है. अब बिजनस तो सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर की बात है. पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे. पहले ये शिक्षा वगैरह अपना कर्तव्य मानते थे तो छात्र आया तो उसे ज्ञानवान बनाना शिक्षक की जिम्मेदारी मानी जाती थी.