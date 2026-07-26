/LGBTQ समुदाय हमारे समाज का हिस्सा है, उन्हें सम्मान और बराबरी का स्थान मिलना चाहिए; बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

Mohan Bhagwat on LGBTQ: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने LGBTQ समुदाय को लेकर बड़ा बयान दिया है. संघ प्रमुख ने कहा कि LGBTQ+ समुदाय हमारे समाज का हिस्सा है, उन्हें सम्मान और बराबरी का स्थान मिलना चाहिए. मोहन भागवत ने इस समुदाय के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कहा, 'LGBT जैसी प्रवृत्तियां समाज में हमेशा से रही हैं. इनमें से कुछ प्रकृति द्वारा यानी जन्मजात होती हैं, जिन पर किसी का वश नहीं होता, जबकि कुछ बाद में मानसिकता या शारीरिक कारणों से बनती हैं.'
एक आयोजन में भागवत ने साफ किया कि हमारे समाज और संस्कृति में कभी भी ऐसे लोगों को अलग-थलग नहीं किया गया. उन्हें भी इंसान माना गया है और उनके जीने के अधिकार को स्वीकार किया गया है. इस सिलसिले में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महाभारत के पात्र 'शिखंडी' का उदाहरण देते हुए कहा कि वे एक राजा थे और उन्हें अन्य वीरों के समान युद्ध लड़ने का अवसर और सम्मान मिला. उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय में उनके लिए चुपचाप एक खास व्यवस्था की गई है. वो भी मनुष्य हैं, उनको भी जीने का अधिकार है. उन्हें अलग-थलग नहीं कर सकते हैं. समाज जीवन के एक विराट व्यापार में उनके लिए भी एक व्यवस्था है.
समाज शास्त्र से संबद्ध इस ज्वलंत मुद्दे पर भागवत ने कहा कि आज भी किन्नर/ट्रांसजेंडर समुदाय के अपने देवी-देवता, देवस्थान और महामंडलेश्वर (जैसे किन्नर अखाड़ा) हैं, जो कुंभ मेले आदि में भाग लेते हैं. उन्हें बहुत सम्मान मिलता है. इसलिए इस विषय पर गैर-जरूरी ढिंढोरा पीटने या हंगामा करने के बजाय, समाज को बिना हीन भावना के, सहानुभूति और चुपचाप एक सही व्यवस्था बनाकर उन्हें समाज का अभिन्न अंग स्वीकारना चाहिए.'
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समलैंगिक समुदाय के पक्ष में बड़ी अच्छी बात कही है. उन्हें भी सम्मान और बराबरी का स्थान मिलना चाहिए. pic.twitter.com/LPm04zvAOF
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) July 26, 2026
साढ़े तीन साल पहले जनवरी 2023 में मोहन भागवत ने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ट्रांसजेंडर लोग या समलैंगिक रिश्ता कोई ऐसी चीज नहीं है, जो भारतीय परंपराओं के लिए नई या अनोखी हो. तब उन्होंने जरासंध के सेनापतियों का उदाहरण देते हुए बताया कि समलैंगिक रिश्तों का जिक्र महाभारत जैसे ग्रंथों में भी आता है. उन्होंने ये भी कहा था कि पारंपरिक तौर पर भी भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर्स की अपनी एक जगह और भूमिका रही है, जो समाज में इनकी स्वीकार्यता का संकेत है.
आरएसएस का एलजीबीटीक्यू+(LGBTQ+) समुदाय और समलैंगिकता पर पुराना रुख कड़ा और विरोधपूर्ण था, जिसमें इसे अप्राकृतिक और एक मनोवैज्ञानिक समस्या माना जाता था. आरएसएस के आलोचक उस पर आधुनिक मूल्यों का विरोधी होने का आरोप लगाते थे. लेकिन बीते कुछ सालों में संघ के रुख में बदलाव देखने को मिला है. संघ प्रमुख के इस बयान से पता चलता है कि आरएसएस ने आधुनिक मूल्यों और बदलते विचारों को लेकर खुलापन बनाए रखा है. उनका रुख बताता है कि तमाम तरह की परस्परविरोधी प्रवृत्तियों, विचारों और प्रक्रियाओं का गवाह बने रहते हुए भी हमारे समाज की गति आधुनिकता की ओर है.
किसी भी समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौन आकर्षक समलैंगिकता कहता है. समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में एलजीबीटी (LGBT) यानी लेस्बियन (LESBIAN ), गे(GAY), बाईसेक्सुअल (BISEXUAL) और ट्रांसजेंडर (TRANSGENDER) कहते हैं. वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर इसे क्वियर (Queer) समुदाय का नाम दिया गया है. इसलिए इसे LGBTQ भी कहा जाता है.
L (लेस्बियन) - ये शब्द उन महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित होती हैं. उनसे प्यार करती हैं और यौन संबंध बनाना चाहती है.
G (‘गे’) - ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक पुरुष होकर दूसरे पुरुष की ओर आर्कषित होता हो.
T- (ट्रांसजेंडर)- ये थर्ड जेंडर में आते हैं. ये वो लोग होते हैं जिनके जननांग (प्राइवेट पार्ट) पैदा होते वक्त पुरुष की तरह होते हैं और जिसे लड़का माना जाता है. लेकिन समय के साथ जब ये लोग बड़े होते हैं और अपने अस्तित्व को पहचनाते हैं तो खुद को लड़की मानते हैं. तो उन्हें 'ट्रांसवुमेन' कहा जाएगा और इसके उलट हो जाए तो उन्हें 'ट्रांसमेन' कहा जाएगा.
I - (इंटर-सेक्स)- ये भी ट्रांसजेंडर का हिस्सा माना जाता है. ये वह लोग होते हैं जिनके पैदा होने के बाद उनके जननांग (प्राइवेट पार्ट) देखकर ये साफ नहीं हो पाता कि वह लड़का है या लड़की.
Q - (क्वीयर)- सारी LGBTI समुदाय को क्वीयर समुदाय कहते हैं. यानी जो इंसान ना अपनी पहचान तय कर पाए हैं ना ही शारीरिक चाहत, यानी जो ना खुद को आदमी, औरत या ‘ट्रांसजेंडर’ मानते हैं और ना ही ‘लेस्बियन’, ‘गे’ या ‘बाईसेक्सुअल’, उन्हें ‘क्वीयर’ कहते हैं.