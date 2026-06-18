Haldighati Battle: देश में आज एक बहस और शुरू हुई है. क्या भारत के जिन महानायकों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है. उनके इतिहास को दोबारा लिखना चाहिए? क्या हल्दीघाटी युद्ध के इतिहास को भी दोबारा लिखने की जरूरत है? ये सवाल और इसपर चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हल्दीघाटी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए हल्दीघाटी युद्ध का इतिहास में गलत वर्णन किया गया है.
ये युद्ध अकबर की सेना ने नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ने जीता था यानी इस युद्ध के परिणाम को ही इतिहास के पन्नों में बदल दिया गया. अब हम महाराणा प्रताप पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के दावे का विश्लेषण करेंगे. हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता. इसके समर्थन में क्या क्या प्रमाण मौजूद हैं. अगर ये युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता तो इतिहास के पन्नों पर अकबर की विजय की बात क्यों छापी गई. मोहन भागवत ने किन तथ्यों के आधार पर कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध अकबर की सेना ने नहीं बल्कि राणा प्रताप ने जीता था.
इस युद्ध को मुगलकालीन इतिहासकार बदायूंनी ने अपनी आंखों से देखा था और जो कुछ बदायूंनी ने लिखा. मोहन भागवत ने उसका उदाहरण देकर इस बात का दावा किया की हल्दीघाटी के युद्ध में जीत मुगलों की नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की हुई थी, लेकिन संघ प्रमुख से पहले भी कई इतिहासकारों ने तथ्यों के साथ इस बात का दावा किया है कि हल्दीघाटी का युद्ध अकबर की मुगल सेना ने नहीं महाराणा प्रताप ने जीता था. आज आपको इन इतिहासकारों द्वारा सामने रखे गए तथ्यों और हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में भी जानना चाहिए. हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन लड़ा गया था आज यानी 18 जून 2026 को इस युद्ध के 450 साल पूरे हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने इस युद्ध में राणा प्रताप की जीत का दावा किया. हल्दीघाटी का युद्ध स्वतंत्रता बनाम साम्राज्यवाद की लड़ाई थी. राणा प्रताप राजपूत स्वाभिमान और मेवाड़ की आजादी के लिए लड़े, जबकि अकबर राजनीतिक विस्तार के लिए युद्ध में उतरा.
इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने तथ्यों के साथ इस युद्ध में राणा प्रताप की जीत का दावा किया. चंद्रशेखर शर्मा ने वर्ष 2005 में महाराणा प्रताप पर पीएचडी की. देश में महाराणा प्रताप पर की गई ये पहली पीएचडी थी. चंद्रशेखर शर्मा ने अपने शोध में महाराणा प्रताप द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्रों का अध्ययन किया है, जो उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के बाद जारी किए. चंद्रशेखर शर्मा ने महाराणा प्रताप के जीवन पर एक किताब भी लिखी, जिसमें इन ताम्रपत्रों की तस्वीरें भी छापी गई हैं. ये ताम्रपत्र आज भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं. इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी किताब में बताया है. युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कई भूमि पट्टे और अनुदान जारी किए, जो मेवाड़ में उनके प्रभावी शासन और अधिकार को दर्शाते हैं. ये बात तार्किक भी लगती है क्योंकि महाराणा प्रताप अगर हल्दीघाटी का युद्ध हार गए होते तो वो भूमि पट्टे और अनुदान कैसे जारी कर सकते थे. चंद्रशेखर शर्मा ने अपने शोध में मुगलकालीन इतिहासकारों के लेखन का भी जिक्र किया है, जिसमें हल्दीघाटी युद्ध के दौरान मुगल सेना के पीछे हटने और अव्यवस्थित होने का वर्णन मिलता है. अकबर की तरफ से युद्ध में शामिल बदायूंनी ने हल्दीघाटी युद्ध के बारे में जो कुछ बताया उसे भी चंद्रशेखर शर्मा ने इस किताब और अपने शोध में शामिल किया.
इस किताब में लिखा है कि इस तरह हल्दी घाटी के मुहाने पर इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा. अकबर की सेना को घाटी छोड़कर भागना पड़ा और उसे बनास नदी को पार करके शरण लेनी पड़ी. पांच, छह कोस तक मुगल सेना हल्दीघाटी के दर्रे से खमनोर की तरफ भागती रही. हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के सबसे प्रसिद्ध सेनापतियों में से एक थे. वे अफगान मूल के योद्धा थे, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ाई लड़ी थी और जिनसे डरकर मुगल सेना भाग खड़ी हुई थी. चंद्रशेखर शर्मा के शोध में मुगल इतिहासकारों के हवाले से कुछ और तथ्य भी रखे गए हैं, जिनके मुताबिक युद्ध खत्म होने के बाद मुगल सेना इतने खौफ में थी कि लौटते वक्त उसे डर लग रहा था. पता नहीं किस पहाड़ी से उन पर हमला हो जाए. गोगुंदा लौटने के बाद भी मुगल सेना ने पहले 10 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ी खाई खुदवाई. उसके बाद अपना शिविर लगाया ताकि महाराणा प्रताप की सेना के घोड़े उसे पार करके मुगल सैनिकों तक नहीं पहुंच सके मुगल इतिहासकारों ने ही लिखा है. इस युद्ध के बाद अकबर मान सिंह से खुश नहीं था और उसने मान सिंह को कुछ समय तक दरबार में उपस्थित न होने की सजा दी थी. इसके बाद मानसिंह को दोबारा मेवाड़ अभियान की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई.