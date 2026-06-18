Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: क्या मुगल इतिहासकारों ने छिपा दिया था हल्दीघाटी का सच? महाराणा प्रताप के इतिहास को लेकर क्यों छिड़ा विवाद

DNA: क्या मुगल इतिहासकारों ने छिपा दिया था हल्दीघाटी का सच? महाराणा प्रताप के इतिहास को लेकर क्यों छिड़ा विवाद

Battle Of Haldighati: हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर आज फिर चर्चा हो रही है. सवाल है कि क्या भारत के इस महान नायक के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है? RSS प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हल्दीघाटी के जंग को लेकर गलत इतिहास बताया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 18, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:38 PM IST
DNA: क्या मुगल इतिहासकारों ने छिपा दिया था हल्दीघाटी का सच? महाराणा प्रताप के इतिहास को लेकर क्यों छिड़ा विवाद

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या मुगल इतिहासकारों ने छिपा दिया था हल्दीघाटी का सच? महाराणा प्रताप पर छिड़ी बहस
DNA2 min ago
2
health tips5 min ago
3
​Delhi News22 min ago
4
Sunny Kaushal25 min ago
5
DNA29 min ago