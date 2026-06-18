इस किताब में लिखा है कि इस तरह हल्दी घाटी के मुहाने पर इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा. अकबर की सेना को घाटी छोड़कर भागना पड़ा और उसे बनास नदी को पार करके शरण लेनी पड़ी. पांच, छह कोस तक मुगल सेना हल्दीघाटी के दर्रे से खमनोर की तरफ भागती रही. हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के सबसे प्रसिद्ध सेनापतियों में से एक थे. वे अफगान मूल के योद्धा थे, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ाई लड़ी थी और जिनसे डरकर मुगल सेना भाग खड़ी हुई थी. चंद्रशेखर शर्मा के शोध में मुगल इतिहासकारों के हवाले से कुछ और तथ्य भी रखे गए हैं, जिनके मुताबिक युद्ध खत्म होने के बाद मुगल सेना इतने खौफ में थी कि लौटते वक्त उसे डर लग रहा था. पता नहीं किस पहाड़ी से उन पर हमला हो जाए. गोगुंदा लौटने के बाद भी मुगल सेना ने पहले 10 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ी खाई खुदवाई. उसके बाद अपना शिविर लगाया ताकि महाराणा प्रताप की सेना के घोड़े उसे पार करके मुगल सैनिकों तक नहीं पहुंच सके मुगल इतिहासकारों ने ही लिखा है. इस युद्ध के बाद अकबर मान सिंह से खुश नहीं था और उसने मान सिंह को कुछ समय तक दरबार में उपस्थित न होने की सजा दी थी. इसके बाद मानसिंह को दोबारा मेवाड़ अभियान की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई.