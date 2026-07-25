/जब हम युवा थे तो वो दौर आज्ञा मानने का था, नई पीढ़ी पूछती है सवाल: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

जंतर-मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच दिल्‍ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज की युवा पीढ़ी को लेकर कहा कि जब हम युवा थे तो वो दौर आज्ञापालन का था. परिवार में बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे वो माना जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. नई पीढ़ी सवाल पूछती है. हमें उन्हें उनका जवाब देना होगा. डिक्‍टेशन नहीं डिस्‍कशन करना होगा. हमें उनको बहुत अपनापन और प्यार देना होगा. हमें उनके साथ समय बिताना होगा. हमें उनसे बातचीत करनी होगी. ये इसलिए भी जरूरी है क्‍योंकि आजकल पारिवारिक संरचना बदल गई है. आजकल परिवारों के भीतर भी बातचीत बंद हो गई है.'