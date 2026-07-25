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जब हम युवा थे तो वो दौर आज्ञा मानने का था, नई पीढ़ी पूछती है सवाल: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

जंतर-मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच दिल्‍ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज की युवा पीढ़ी को लेकर कहा कि जब हम युवा थे तो वो दौर आज्ञापालन का था. परिवार में बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे वो माना जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. नई पीढ़ी सवाल पूछती है. हमें उन्हें उनका जवाब देना होगा.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 25, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:43 AM IST
जब हम युवा थे तो वो दौर आज्ञा मानने का था, नई पीढ़ी पूछती है सवाल: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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