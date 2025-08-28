'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ के बाद RSS चीफ मोहन भागवत ने की स्वदेशी अपनाने की अपील

RSS Chief Mohan Bhagwat on Trump Tariff: भारत पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ (शुल्क) थोपे जाने के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापार दबाव या जबरदस्ती के आधार पर नहीं, बल्कि आपसी सहमति और स्वेच्छा से होना चाहिए. भागवत ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता को दोहराते हुए स्वदेशी के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा कि भारत को अब ऐसी नीतियां अपनानी होंगी जो देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं और वैश्विक चुनौतियों का डटकर सामना करने में सक्षम बनाएं.

आरएसएस प्रमुख ने कहा, 'हम अपने पैरों पर खड़े होकर ही सम्मानजनक स्थान पा सकते हैं. हमें स्वदेशी को अपनाना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि कोई भी बाहरी दबाव हमें झुका न सके.' संघ प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक नीतियों को लेकर खींचतान चल रही है. अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की स्थिति बन रही है.

वैश्विक व्यापार के दबाव से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा

मोहन भागवत ने आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित व्याख्यानमाला कार्यक्रम '100 वर्ष की संघ यात्रा: नए क्षितिज' के दूसरे दिन बुधवार (27 अगस्त) को संबोधित करते हुए कहा वैश्विक व्यापार में बढ़ते दबाव के बावजूद भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा लेकिन हम ये भी याद रखना होगा कि आत्मनिर्भरता का मतलब दूसरों से रिश्ता खत्म कर लेना नहीं होता है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी जरूरी बताया. अगर हमें विकास करना है तो हर बात में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और इसकी शुरुआत भी हमें अपने घर से करनी होगी.

देशवासियों से की स्वदेशी अपनाने की अपील

भागवत ने अपने संबोधन में कहा, 'जो चीज हमारे देश में बनती है, उसे बाहर से क्यों लाना? कोका कोला और स्प्राइट जैसी विदेशी पेय पदार्थों की जरूरत क्या है, जब गर्मी के दिनों में नींबू की ताजा शिकंजी घर में ही बन सकती है?' उन्होंने आगे कहा, 'पिज्जा जैसे फास्ट फूड्स की कोई अनिवार्यता नहीं है, खासकर जब घर में स्वादिष्ट और पोषक भोजन उपलब्ध हो. डॉक्टर भी इन चीजों से परहेज करने की सलाह देते हैं. हां, कभी-कभार एकाध बार पिज्जा खा लिया तो कोई बात नहीं, इतना लचीलापन होना चाहिए, लेकिन हर रविवार को बाहर जाकर खाना यह आदत ठीक नहीं है.'

भारत ने हमेशा संयम बरता, अपने नुकसान को भी नजरअंदाज किया

आरएसएस प्रमुख ने कहा, 'भारत ने हमेशा संयम बरता है और अपने नुकसानों को नजरअंदाज किया है. नुकसान होने पर भी, उसने मदद की पेशकश की है, यहां तक कि नुकसान पहुंचाने वालों को भी. व्यक्तिगत अहंकार दुश्मनी पैदा करता है, लेकिन उस अहंकार से परे हिंदुस्तान है.' भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि विविधता और अलग-अलग विचारधाराएं विभाजन का कारण नहीं बननी चाहिए. उन्होंने कहा, 'किसी को देखने के बाद, अगर उसकी जाति हमारे दिमाग में आती है, तो यह समस्या है, और इसे खत्म करना होगा। जल, श्मशान और मंदिर सबके लिए हैं। उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.'

संघ अपने कार्यों का श्रेय नहीं चाहता है

वसुधैव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) पर आधारित हिंदू विचारधारा पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि संघ अपने कार्यों का श्रेय नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि भारतीय समाज देश को उस स्तर तक ले जाए जो वैश्विक परिवर्तन को प्रभावित कर सके. उन्होंने अनुशासन, पारिवारिक मूल्यों और सामुदायिक सेवा के माध्यम से हिंदुओं की तीन पीढ़ियों को आकार देने में विदेशों में आरएसएस शाखाओं की भूमिका की भी सराहना की.

युवा भारत के निर्माण में अपना योगदान दें

भागवत का यह बयान न केवल स्वदेशी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश देता है, बल्कि आधुनिक जीवनशैली की उन आदतों पर भी सवाल उठाता है जो देश की आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती हैं. उन्होंने युवाओं और समाज से आह्वान किया कि विदेशी वस्तुओं के मोह से बाहर निकलकर देश में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दें और भारतीय संस्कृति, परंपरा और खान-पान को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें.

