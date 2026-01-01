दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश

Advertisement
Mohan Bhagwat Hindu Sammelan: हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश, हिंदुओं की समस्या के साथ-साथ राज्यों की अपनी-अपनी भाषाओं की भी बात की. बोले अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं तो उस राज्य की भाषा भी सीख लेनी चाहिए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:07 AM IST
अपने देश में अक्सर महाराष्ट्र में हिंदी vs मराठी का विवाद देखने को मिलता है. मराठी भाषी कोई शख्स कहता है कि मुंबई में रहना है तो मराठी में बोलना होगा. साउथ के राज्यों में भी भाषा का झगड़ा चलता रहता है. हिंदीभाषी अड़ जाते हैं या कहते हैं कि उन्हें मराठी या दूसरी भाषा नहीं आती है. कई वीडियो भी हाल में वायरल हुए थे. अब नए साल के मौके पर हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाषायी विवाद पर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरे राज्य में हैं तो आपको उस राज्य की भाषा सीखनी चाहिए.

संघ प्रमुख ने कहा कि हम भारत के लोग हैं. हम यूरोप, अमेरिका के नहीं है, अरब- मिडिल ईस्ट के नहीं हैं. चीन-जापान के नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं हैं. हम भारत के लोग हैं तो हमें कम से कम अपनी चौखट के अंदर भाषा अपनी बोलनी चाहिए. मेरी मातृभाषा में मैं बोलूंगा... अपने देश में अनेक भाषाएं हैं. सबको समझ में आए, ऐसी एक भाषा चाहिए वो भी मैं सीख लूंगा. आगे भागवत ने कहा कि जिस प्रांत में मैं रहता हूं, अगर वो दूसरा प्रांत है तो वहां के लोगों की भाषा भी मैं सीखूंगा क्योंकि सारी भारत की भाषाएं अपनी राष्ट्र भाषाएं हैं. उनके शब्द अलग-अलग हैं लेकिन भाव एक हैं.

धोती बांधना सीखिए...

उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि स्व-भाषा का आग्रह रखना और अपना वेश पहनना. पूजा है तो धोती बांधनी आनी चाहिए. त्योहार पर अपने पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए. नई पीढ़ी के लोग धोती नहीं पहनते. 

संघ प्रमुख रायपुर में हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सरसंघचालक ने कहा कि संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हुए हैं. हम हिन्दू किसी भी क्षेत्र में विचार करें तो संकट नजर आता है. इसी मंच पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट का मुद्दा उठा. भागवत ने कहा कि हमें संकट की चर्चा नहीं करनी है, संकट का उपाय हमारे पास ही है. हम सभी हिंदुओं को एक मानते हैं. दुनिया हिंदुओं का प्रकार मानती है. जात-पात मत देखिए सभी के सुख-दुख में शामिल होइए. भारत देश हिन्दुओं का देश है. यह बात ध्यान दें कि आप देश और समाज पर कितना ध्यान देते हैं. 

उन्होंने कहा कि मैं, मेरा, मेरा परिवार यह सब देश से है यह ध्यान रखें. पर्यावरण को हमें संरक्षित रखना है. मातृ भाषा हमें जरूर सीखनी है. अपना वेश हमें पहनना है. भाषा, भोजन और भजन अपना होना चाहिए़. हमें स्वबोध से जीना चाहिए. धर्म का चित्रण संविधान में है इसे पढ़ें. संविधान के आधार पर कानून बनाया गया है. घर में बड़ों के पैर छुएं. यह संविधान में नहीं पर इसका अनुसरण जरूर करें. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
