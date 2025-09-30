Advertisement
trendingNow12942217
Hindi Newsदेश

विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी


RSS 100th Anniversary: 1 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे होने उपलक्ष्य में दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया है. इसमें मुख्य अतिथि पीएम मोदी होंगे और स्मारक सिक्के, डाक टिकट जारी करेंगे.

Written By  IANS|Edited By: Sharda singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. यह आयोजन आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है.

इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे. साथ ही, वे समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे.

इसे भी पढ़ें- Odisha: शादी के लिए पड़ी पैसों की जरूरत, पोस्ट ऑफिस ने प्री-मैच्योर FD तोड़ने से किया मना, हाईकोर्ट ने लगायी फटकार

Add Zee News as a Preferred Source

100 साल पूरे

आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी. यह एक स्वयंसेवी संगठन है. इसक उद्देश्य देश के नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना है. पिछले 100 वर्षों में आरएसएस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं.

आरएसएस का योगदान

पिछले एक सौ वर्षों में आरएसएस ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग दिया है. इसके स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई है. इसके साथ ही आरएसएस के सहयोगी संगठन युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने और स्थानीय समुदायों को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं.

शताब्दी समारोह का महत्व

यह शताब्दी समारोह न केवल आरएसएस की ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद करने का अवसर है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक यात्रा और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. आरएसएस का उदय भारतीय सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक मूल्यों से प्रेरित था. यह संगठन सदियों से चले आ रहे विदेशी शासन के खिलाफ एक जन-आंदोलन के रूप में उभरा.

इसे भी पढ़ें- आधार कार्ड पर नहीं दिखेगा पिता-पति का नाम, UIDAI के 5 नए नियम, 1अक्टूबर से होंगे लागू

आरएसएस का लक्ष्य

आरएसएस का लक्ष्य भारत के समग्र विकास और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में अपनी भूमिका को और मजबूत करना है. 100 साल की इस लंबी यात्रा में आरएसएस ने कई चुनौतियों का सामना किया और देश की सेवा में हमेशा आगे रहा. 1 अक्टूबर को आयोजित यह शताब्दी समारोह न केवल बीते 100 वर्षों की उपलब्धियों को याद करने का अवसर होगा, बल्कि यह आने वाले समय में आरएसएस की नई योजनाओं और लक्ष्यों की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित होगा.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
IANS

TAGS

RSS completes 100 years

Trending news

विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
gaza
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
;