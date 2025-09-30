विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी

RSS 100th Anniversary: 1 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे होने उपलक्ष्य में दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया है. इसमें मुख्य अतिथि पीएम मोदी होंगे और स्मारक सिक्के, डाक टिकट जारी करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. यह आयोजन आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है.
इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे. साथ ही, वे समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे.
100 साल पूरे
आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी. यह एक स्वयंसेवी संगठन है. इसक उद्देश्य देश के नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना है. पिछले 100 वर्षों में आरएसएस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं.
आरएसएस का योगदान
पिछले एक सौ वर्षों में आरएसएस ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग दिया है. इसके स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई है. इसके साथ ही आरएसएस के सहयोगी संगठन युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने और स्थानीय समुदायों को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं.
शताब्दी समारोह का महत्व
यह शताब्दी समारोह न केवल आरएसएस की ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद करने का अवसर है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक यात्रा और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. आरएसएस का उदय भारतीय सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक मूल्यों से प्रेरित था. यह संगठन सदियों से चले आ रहे विदेशी शासन के खिलाफ एक जन-आंदोलन के रूप में उभरा.
आरएसएस का लक्ष्य
आरएसएस का लक्ष्य भारत के समग्र विकास और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में अपनी भूमिका को और मजबूत करना है. 100 साल की इस लंबी यात्रा में आरएसएस ने कई चुनौतियों का सामना किया और देश की सेवा में हमेशा आगे रहा. 1 अक्टूबर को आयोजित यह शताब्दी समारोह न केवल बीते 100 वर्षों की उपलब्धियों को याद करने का अवसर होगा, बल्कि यह आने वाले समय में आरएसएस की नई योजनाओं और लक्ष्यों की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित होगा.
