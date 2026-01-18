देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दी समय सीमा

RSS Hindu Cast system: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में हिंदू समाज की जाति व्यवस्था से जुड़ा बड़ा बयान दिया है. भागवत ने कहा है कि अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो भारत में सिर्फ 10 से 12 सालों में जातिवाद खत्म हो सकता है. आपको बताते चलें कि भागवत, भारत में जातिगत असमानता और भेदभाव से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों पर पहले भी बेबाक जवाब दे चुके हैं. इस बार उन्होंने देश से कास्ट सिस्टम खत्म होने की अनुमानित समय सीमा बता दी है.

खत्म होगा जातिगत भेदभाव: भागवत

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष से जुड़े आयोजन में शामिल होने पहुंचे भागवत ने अपने संबोधिन में जल्द ही जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात कही है. उन्होंने ये भी कहा कि समय जरूर लग रहा है, लेकिन इमानदारी से प्रयास किए जाएं तो महज एक दशक में यानी 10-12 सालों में जातिवाद खत्म हो सकता है.

संघ का उद्देश्य

कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सवालों का जवाब देते हुए भागवत ने कहा कि संघ का उद्देश्य भारत को इसका प्राचीन सर्वोत्तम गौरव दिलाने के साथ हिंदुओं के सर्व समाज को एक साथ में लेकर चलना है. संगठन के दूरगामी लक्ष्यों के बारे में जानकारी देते हुए भागवत ने ये भी कहा, 'आरएसएस व्यक्ति के चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है. संघ किसी प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित संगठन नहीं है, इसकी किसी से कहीं कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है. संघ का उद्देश्य भारत और पूरे समाज को उसके सर्वोत्तम गौरव तक ले जाना है. संघ खुद को बड़ा नहीं करना चाहता, बल्कि वो समाज को बड़ा बनाना चाहता है. इसलिए अगर लोग संघ को समझना चाहते हैं, तो उन्हें उसकी शाखाओं में जरूर आना चाहिए.

भागवत ने धर्म को ब्रह्मांड का चालक बताते हुए कहा भारत की आध्यात्मिक विरासत अद्वितीय है और यही उसकी वैश्विक पहचान का आधार है. जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा, देश विश्वगुरु बना रहेगा. भारत के पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो दुनिया में किसी अन्य जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि बाकी जगहों पर आध्यात्मिकता की कमी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए सरसंघचालक ने कहा, 'चाहे वह नरेंद्र भाई हों, मैं हूं, आप हों या कोई और, हम सभी को चलाने वाली एक ही शक्ति है. अगर गाड़ी उस शक्ति से चलाई जाती है, तो कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी. वह चालक धर्म ही है.'

दुनिया को संदेश

इससे पहले शुक्रवार को एक हिंदू सम्मेलन में भागवत ने कहा, 'भारत में कुछ भी अच्छा या बुरा घटित हो तो हिंदुओं से इसके बारे में पूछा जाएगा. भारत एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम ही नहीं, बल्कि देश का चरित्र है. हिंदू समाज पारंपरिक रूप से समावेशी और सभी को स्वीकार करने वाला रहा है, जो रीति-रिवाज, पहनावे, खान-पान, भाषा, जाति और उपजाति में विविधता को खुले मन से अपनाता है वह उन मतभेदों को संघर्ष का कारण नहीं बनने देता.