ट्रंप के टैरिफ की RSS ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच की व्यापारी संगठनों से बैठक; बनाया ये प्‍लान
RSS found solution for Trump Tariff: स्वदेशी जागरण मंच और व्यापारिक संगठनों की बैठक को लेकर स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठन मंत्री सतीश कुमार ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच देश के आर्थिक क्षेत्र में बीते 34 सालों से सक्रिय रूप से काम कर रहा है. भारत को अमेरिका के महंगे टैरिफ और चीन के सस्ते डंपिंग से बाहर निकलना है तो हमें स्वदेशी जागरण मंच को अपनाना होगा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:14 AM IST
अमेरिका के 50 प्रतिशत लगाए गए टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच की आज देश के तमाम व्यापारी संगठनों के साथ बैठक होनी है. इस बैठक को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि हमें अमेरिका के महंगे टैरिफ के जवाब में अब अपने ही देश में खरीदी करनी चाहिए ताकि देश का पैसा देश में ही रहे. स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठन मंत्री सतीश कुमार से जी न्यूज ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अमेरिकी टैरिफ को जवाब देने के लिए नागपुर में देश के कई व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक चल रही है. जल्दी ही इस बैठक के परिणाम सामने आएंगे. 

इस बैठक को लेकर सतीश कुमार ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच देश के आर्थिक क्षेत्र में बीते 34 सालों से सक्रिय रूप से काम कर रहा है. भारत को अमेरिका के महंगे टैरिफ और चीन के सस्ते डंपिंग से बाहर निकलना है तो हमें स्वदेशी जागरण मंच को अपनाना होगा. स्वदेशी जागरण मंच ने देश के 48 व्यापारिक संगठनों को बैठक के लिए बुलावा भेजा है. देश में आने वाले त्योहारों जैसे नवरात्रि, दशहरा, दीवाली पर देशवासी भारी मात्रा में खरीददारी करते हैं. अगर ऐसे में भारतीय जनता अपने प्रोडक्ट (स्वदेशी) की खरीददारी करे तो भारत पर अमेरिका का महंगा टैरिफ भी बेअसर हो जाएगा. 

जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें...
सतीश कुमार ने आगे बताया कि भारत का बाजार 145 करोड का है. 7 करोड़ मिडल इनकम ग्रुप है. अगर सिर्फ मिडिल इनकम ग्रुप स्वदेशी पर आ जाए तो अमेरिका के टैरिफ धरे के धरे रह जाएंगे और भारत की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ रोजगार में भी जबरदस्त उछाल आएगा. इसीलिए स्वदेशी जागरण मंच ने सभी व्यापारी और ग्राहक से इस बात का आह्वान किया है कि आप लोग जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें इससे अमेरिका के लगाए गए महंगे टैरिफ का असर भारत पर नहीं आएगा.  

देश के 400 प्रतिनिधि अलग-अलग इंडस्ट्री से पहुंचे
पूरे देश से लगभग 400 प्रतिनिधी स्वदेशी जागरण मंच के जुटान में सहभागी हुए है. ये सभी लोग अलग-अलग इंडस्ट्री से आये हुए हैं. ये देश के बड़े-बड़े संघटनों के प्रतिनिधि है. हमने व्यापारी संगठन के प्रमुख को बुलाया था. देश मे 8 करोड़ के आसपास भारत में खुदरा व्यापारी है. ये सभी लोग देश में स्वदेशी का प्रचार करेंगे और हम लोग अमेरिका के टैरिफ से बाहर निकल जाएंगे. 

अमेरिका और चीन हमसे डरे हुए हैं
भारत इस समय अपने उभार पर है और हम देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हैं. अमेरिका हमसे डर कर हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने में लगा है. हालांकि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है. भारतीय बाजारों में आने वाले दिनों में डिमांड भी बहुत अच्छी रहने वाली है. सरसंघ संचालक जी ने कहा,'अमेरिका और चीन इस समय हमसे डरे हुए हैं, हालांकि उनको हमसे डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि भारत जब बड़ा होगा तो दुनिया को सुखी करने के लिए होगा.'

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

