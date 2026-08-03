/RSS Gen Z Outreach: देश भर में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद एक्शन में मोहन भागवत, 2000 युवाओं के साथ करेंगे सीधी बात!

हाल के दिनों में परीक्षा पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशभर में छात्रों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला. इस आंदोलन के राजनीतिक असर के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया. अब इसी माहौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत देशभर से आए करीब 2,000 किशोर छात्रों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है, जब युवाओं की भूमिका और उनकी आवाज राष्ट्रीय बहस का अहम हिस्सा बन चुकी है.
6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (I.I.M.U.N.) की वार्षिक चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन होगा. इस अवसर पर मोहन भागवत मुख्य वक्ता के रूप में छात्रों को संबोधित करेंगे. यह सम्मेलन संगठन की स्थापना के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. इसमें देश के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 2,000 छात्र-छात्राएं भाग लेंगे.
कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक, मोहन भागवत का संबोधन "भारतीय दृष्टिकोण से दुनिया को जोड़ने में युवाओं की भूमिका" विषय पर केंद्रित रहेगा. सम्मेलन के दौरान छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, लोकतंत्र, नागरिक जिम्मेदारियों तथा नेतृत्व से जुड़े विषयों पर चर्चा और बहस में हिस्सा लेंगे. आयोजकों का कहना है कि आज का युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की नीतियों और सामाजिक विमर्श को भी प्रभावित कर रहा है.
इस कार्यक्रम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मुद्दे पर हुए छात्र आंदोलनों के बाद यह मोहन भागवत का युवाओं के साथ सबसे बड़े संवादों में से एक होगा. हालिया घटनाक्रम ने छात्र राजनीति, युवा मतदाताओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है. ऐसे समय में संघ प्रमुख का सीधे छात्रों से संवाद कई मायनों में अहम माना जा रहा है.
कुछ दिन पहले नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने परीक्षा संबंधी विवादों और छात्र आंदोलनों पर अपनी राय रखते हुए कहा था कि आज की युवा पीढ़ी बिना सवाल किए किसी बात को स्वीकार करने वाली नहीं है. उन्होंने कहा था कि युवाओं से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका संवाद है, न कि केवल आदेश देना. उनके शब्दों में, "डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन होना चाहिए. आदेश नहीं, सहमति का रास्ता अपनाना चाहिए."
विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के महीनों में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं की भागीदारी पर जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हुई है, उसके बीच मोहन भागवत का यह संबोधन केवल एक औपचारिक भाषण नहीं होगा. यह इस बात का संकेत भी माना जा रहा है कि युवाओं से संवाद और उनकी अपेक्षाओं को समझना अब सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.