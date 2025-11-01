'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर पहली बार बोला RSS

Mallikarjun Kharge Demand RSS Ban: मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सरकारी कर्मचारियों के नौकरी में रहते हुए आरएसएस के लिए काम न करने की बात का हवाला दिया था. खड़गे ने आरएसएस को लेकर दिए बयान में कहा 'मेरी निजी राय है की आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए क्योंकि पटेल भी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा संघ और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था'.
Rashtriya Swayamsevak Sangh: आरएसएस को बैन करने की मांग को लेकर लगातार देश की राजनाीति गरमा रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आरएसएस को बैन करने की मांग पर अब संघ के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने पलटवार किया है. संघ महासचिव ने कांग्रेस पर आरएसएस को एक बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार बैन करने की कोशिशों का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है. होसबोले ने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रयास करती रही लेकिन जनता के समर्थन और कानूनी जांच ने संगठन को मजबूत बनाने में हमेशा मदद की है.
मोदी ने हटाया प्रतिबंध
Rashtriya Swayamsevak Sangh के संगठन महासचिव का बयान उस समय आया है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सरकारी कर्मचारियों के नौकरी में रहते हुए आरएसएस के लिए काम न करने की बात का हवाला दिया था. शुक्रवार को खड़गे ने आरएसएस को लेकर दिए बयान में कहा 'मेरी निजी राय है की आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए क्योंकि पटेल भी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा संघ और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था'. हालांकि, 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था. इसी प्रतिबंध को दोबारा लागू करने की मांग खड़गे ने की है.
हासबाले का जवाब
होसबोले ने कांग्रेस द्वारा संघ पर बैन की मांग को लेकर सवाल उठाते हुए कहा 'प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए?'.संघ का बचाव करते हुए संगठन महासचिव ने राष्ट्र निर्माण और समाज को मजबूत करने के प्रयासों में आरएसएस के महत्वपूर्ण योगदान का भी दावा किया है. इतना ही नहीं महासचिव ने कांग्रेस को इतिहास से सीख लेने की बात कहते हुए आरएसएस को बैन करवाने के प्रयासों की संभावनाएं सफल नहीं होने पर तंज भी कसा.
कांग्रेस को सलाह
संघ के इतिहास को लेकर होसबाले ने कहा कि कांग्रेस फिर से आरएसएस को बैन करने की कोशिश कर सकती है लेकिन समाज और सरकार ने अब संघ को स्वीकार कर लिया है. दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस द्वारा संघ को बैन करने की मांग पर तीखा प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं.
