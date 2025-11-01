Advertisement
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर पहली बार बोला RSS

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 01, 2025, 05:12 PM IST
Rashtriya Swayamsevak Sangh: आरएसएस को बैन करने की मांग को लेकर लगातार देश की राजनाीति गरमा रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आरएसएस को बैन करने की मांग पर अब संघ के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने पलटवार किया है. संघ महासचिव ने कांग्रेस पर आरएसएस को एक बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार बैन करने की कोशिशों का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है. होसबोले ने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रयास करती रही लेकिन जनता के समर्थन और कानूनी जांच ने संगठन को मजबूत बनाने में हमेशा मदद की है. 

मोदी ने हटाया प्रतिबंध 
Rashtriya Swayamsevak Sangh के संगठन महासचिव का बयान उस समय आया है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सरकारी कर्मचारियों के नौकरी में रहते हुए आरएसएस के लिए काम न करने की बात का हवाला दिया था. शुक्रवार को खड़गे ने आरएसएस को लेकर दिए बयान में कहा 'मेरी निजी राय है की आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए क्योंकि पटेल भी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा संघ और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था'. हालांकि, 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था. इसी प्रतिबंध को दोबारा लागू करने की मांग खड़गे ने की है. 

हासबाले का जवाब 
होसबोले ने कांग्रेस द्वारा संघ पर बैन की मांग को लेकर सवाल उठाते हुए कहा 'प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए?'.संघ का बचाव करते हुए संगठन महासचिव ने राष्ट्र निर्माण और समाज को मजबूत करने के प्रयासों में आरएसएस के महत्वपूर्ण योगदान का भी दावा किया है. इतना ही नहीं महासचिव ने कांग्रेस को इतिहास से सीख लेने की बात कहते हुए आरएसएस को बैन करवाने के प्रयासों की संभावनाएं सफल नहीं होने पर तंज भी कसा.

यह भी पढ़ें: मुंबई के स्टूडियो में फैला था पेट्रोल और रबर का घोल... 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा

कांग्रेस को सलाह 

संघ के इतिहास को लेकर होसबाले ने कहा कि कांग्रेस फिर से आरएसएस को बैन करने की कोशिश कर सकती है लेकिन समाज और सरकार ने अब संघ को स्वीकार कर लिया है. दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस द्वारा संघ को बैन करने की मांग पर तीखा प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं. 

