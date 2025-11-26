'RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, बीजेपी संविधान के उसूलों को तोड़ रही', जयराम रमेश ने नेहरू-पटेल और अंबेडकर की क्यों तारीफ की?

Constitution Day: संविधान दिवस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने RSS और मोदी-शाह पर बड़ा आरोप लगाया कि संविधान बनाने में RSS का कोई योगदान नहीं था, बल्कि अब ये लोग इसे कमज़ोर कर रहे हैं. नेहरू, पटेल, आंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए जयराम ने कहा कि असली संविधान कांग्रेस ने बनवाया है. कांग्रेस आज पूरे देश में “संविधान बचाओ दिवस” मना रही है.

संविधान बनाने वालों को जयराम का सलाम

संविधान दिवस के मौके पर, कांग्रेस MP और कम्युनिकेशंस के जनरल सेक्रेटरी इन-चार्ज, जयराम रमेश ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और केंद्र पर तीखा हमला किया, और संविधान के उसूलों को तोड़ने का आरोप लगाया. भारत के पहले प्रेसिडेंट, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और आखिरी गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी का ज़िक्र करते हुए रमेश ने पूर्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉ. बीआर अंबेडकर समेत संविधान बनाने वालों की तारीफ़ की.

कांग्रेस लीडर ने कहा कि RSS का संविधान बनाने में कोई रोल नहीं था, और आरोप लगाया कि अभी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान को तोड़ रहे हैं. एक X पोस्ट में, जयराम रमेश ने लिखा, "...यह सब संविधान बनाने के इतिहास का हिस्सा है जिसमें RSS का कोई रोल नहीं था. असल में, संविधान अपनाने के बाद उसका रोल उस पर हमला करना और उसे कमज़ोर करना था, जिसे मौजूदा PM और HM ने आगे बढ़ाया है, जो सोचे-समझे तरीके से संविधान के सिद्धांतों, नियमों और तरीकों को तोड़-मरोड़ रहे हैं."

जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में साफ लिखा, “संविधान बनाने में RSS का कोई रोल नहीं था. बल्कि बाद में उसने संविधान पर हमला किया. आज वही काम मौजूदा PM और HM कर रहे हैं सोची-समझी तरीके से संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं. ”इसी बीच कांग्रेस ने पूरे देश में 26 नवंबर को “संविधान बचाओ दिवस” मनाने का ऐलान किया है. सभी राज्य और जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे.