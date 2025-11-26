Advertisement
trendingNow13018926
Hindi Newsदेश

'RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, बीजेपी संविधान के उसूलों को तोड़ रही', जयराम रमेश ने नेहरू-पटेल और अंबेडकर की क्यों तारीफ की?

Jairam Ramesh on Constitution Day: संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार और RSS पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि संविधान बनाने में RSS का कोई योगदान नहीं था, बल्कि बाद में उसने संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 26, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, बीजेपी संविधान के उसूलों को तोड़ रही', जयराम रमेश ने नेहरू-पटेल और अंबेडकर की क्यों तारीफ की?

Constitution Day: संविधान दिवस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने RSS और मोदी-शाह पर बड़ा आरोप लगाया कि संविधान बनाने में RSS का कोई योगदान नहीं था, बल्कि अब ये लोग इसे कमज़ोर कर रहे हैं. नेहरू, पटेल, आंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए जयराम ने कहा कि असली संविधान कांग्रेस ने बनवाया है. कांग्रेस आज पूरे देश में “संविधान बचाओ दिवस” मना रही है. 

संविधान बनाने वालों को जयराम का सलाम

संविधान दिवस के मौके पर, कांग्रेस MP और कम्युनिकेशंस के जनरल सेक्रेटरी इन-चार्ज, जयराम रमेश ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और केंद्र पर तीखा हमला किया, और संविधान के उसूलों को तोड़ने का आरोप लगाया. भारत के पहले प्रेसिडेंट, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और आखिरी गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी का ज़िक्र करते हुए रमेश ने पूर्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉ. बीआर अंबेडकर समेत संविधान बनाने वालों की तारीफ़ की.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस लीडर ने कहा कि RSS का संविधान बनाने में कोई रोल नहीं था, और आरोप लगाया कि अभी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान को तोड़ रहे हैं. एक X पोस्ट में, जयराम रमेश ने लिखा, "...यह सब संविधान बनाने के इतिहास का हिस्सा है जिसमें RSS का कोई रोल नहीं था. असल में, संविधान अपनाने के बाद उसका रोल उस पर हमला करना और उसे कमज़ोर करना था, जिसे मौजूदा PM और HM ने आगे बढ़ाया है, जो सोचे-समझे तरीके से संविधान के सिद्धांतों, नियमों और तरीकों को तोड़-मरोड़ रहे हैं."

जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में साफ लिखा, “संविधान बनाने में RSS का कोई रोल नहीं था. बल्कि बाद में उसने संविधान पर हमला किया. आज वही काम मौजूदा PM और HM कर रहे हैं सोची-समझी तरीके से संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं. ”इसी बीच कांग्रेस ने पूरे देश में 26 नवंबर को “संविधान बचाओ दिवस” मनाने का ऐलान किया है. सभी राज्य और जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Constitution Day

Trending news

'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा