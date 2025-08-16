RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी ने... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी ने... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल

RSS: भारत की विशाल भूमि में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद चलता रहता है. कहीं भाषा, कहीं संस्कृति तो कभी विचारधारा और कभी विवादित बयानों को लेकर तलवारें खिचीं रहती हैं. ताजा मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी तो बवाल मच गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:24 AM IST
RSS and PM Modi: कांग्रेस नेताओं का बीजेपी (BJP) और आरएसएस (RSS) पर विवादित बयानबाजी करने का लंबा इतिहास रहा है. लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने वैचारिक संगठन यानी संघ के सम्मान में उसके योगदान को याद किया तो कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और संघ को घेरना शुरू किया. विभाजन की विभीषिका का विषय हो या आरएसएस की विचारधारा का विवाद थमा नहीं है. देश की अदालतें तक कह चुकी हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देना सही नहीं है.

संघ की तुलना 'तालिबान' से कैसे हो सकती है?

सियासी बयानबाजी में नेताओं की जुबान इस स्पीड से फिसल जाती है कि भाषाई मर्यादा की बात करना बेमानी सा लगने लगता है. लेकिन नेता हैं कि मानते नहीं, क्योंकि विरोध जो करना है. इसलिए जिसके मन में जो आता है, वो कहने से नहीं चूकता है, भले ही उसके बोलवचन से दूसरों को ठेस पहुंचती हो. 

ये भी पढ़ें- इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी ने दिया जवाब

ताजा मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस की तुलना तालिबान से करते हुए विवादित बयान दिया है. तालिबान के हाथ हजारों बेगुनाह इंसानों के खून से रंगे होने का इतिहास रहा है, ऐसे कट्टर हथियारबंद संगठन जिसने अपने देश की सरकार का तख्तापलट करते हुए अमेरिकी जैसी सुपरपावर को काबुल की सरजमी से खदेड़ कर भगा दिया, उस अतिवादी संगठन तालिबान जिस पर कभी बैन लगा था उसकी तुलना RSS से करके कांग्रेस के दिग्गज नेता हरिप्रसाद ने करोड़ों स्वयंसेवकों और उसके अनुषांगिक संगठनों के समर्थकों की त्योरियां चढ़ा दी हैं.

ये भी पढ़ें- पूरी दुनिया इसका अंत देखना चाहती है...', हाईप्रोफाइल मुलाकात पर बड़ा बयान

कौन करता है आरएसएस की फंडिंग?

हरिप्रसाद ने न्यूज़ एजेंसी एनआई से कहा, 'वे (आरएसएस) देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आरएसएस की तुलना तालिबान से ही करूंगा, वे भारतीय तालिबान हैं और प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से उनकी सराहना कर रहे हैं'. इसके साथ ही बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस को होने वाली फंडिग के सोर्स पर भी सवाल उठाते हुए संघ पर ताबड़तोड़ हमले किए.

सवालः हरिप्रसाद ने और क्या कहा?
जवाब: पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा, 'क्या कोई 'संघी' था जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया? कल लाल किले से उनकी तारीफ हुई. ये शर्म की बात है कि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है. हमें नहीं पता कि उन्हें धन कहां से पैसा मिलता है. कोई भी एनजीओ जो देश में काम करना चाहता है, उसे संविधान के अनुसार पंजीकरण कराना चाहिए. भाजपा और आरएसएस इतिहास को तोड़-मरोड़ने में माहिर है जो इतिहास को दोबारा लिखवा रही है.

सवाल: पीएम मोदी या बीजेपी पर दिए गए विवादित बयानों को राजनीतिक विश्लेषक किस नजरिए से देखते हैं?
जवाब: कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और पीएम मोदी पर कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों का खामियाजा पार्टी को चुनावी हार के रूप में भुगतना पड़ता है, ऐसे बयान अक्सर बैकफायर कर जाते हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

