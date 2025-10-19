कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के RSS नेता इंद्रेश कुमार

Indresh Kumar on Karnataka RSS Controversy: आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने कर्नाटक में आरएसएस के पथ संचलन पर रोक लगाने के मामले में कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास से भी कोई सबक नहीं सीखा है.
Indresh Kumar on Akhilesh Yadav Diwali Statement: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कर्नाटक में आरएसएस के पथ संचलन पर रोक लगाने के लिए सीएम सिद्धारमैया पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ जहर उगलना कांग्रेस की आदत बन चुकी है. देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया है और आजादी के 78 साल बाद भी उसने कुछ नहीं सीखा है. उन्होंने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके नेताओं और पार्टी को सद्बुद्धि मिले.
उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर किसी ने अवमानना की है, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही की है.
'गरीबों के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए'
अखिलेश यादव के बयान पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि हजारों-लाखों वर्षों से देश-दुनिया में दीप उत्सव मनाया जा रहा है. इसके जरिए करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है. उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गरीबों की रोजी रोटी का भी विरोध कर रहे हैं. ऐसा हल्का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उनके पेट पर लात नहीं मारी जानी चाहिए.
त्योहारों पर सब करते हैं आतिशबाजी - इंद्रेश कुमार
आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि दुनिया में हर जगह जहां भी त्योहार मनाए जाते हैं. हर एक धर्म के लोग अपने त्योहारों पर आतिशबाजी करते हैं. लेकिन भारत में ऐसा करने पर रोक लगा दी गी थी. इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखे जलाए जाने की अनुमति दी है.
उन्होंने कहा कि खुशियों का इजहार करने के लिए ये पटाखे जलाए जाते हैं. इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए. सबको अपने-अपने त्योहार मनाने का अधिकार होना चाहिए. किसी को किसी के त्योहार पर किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.
इस बार दीया जलाते हुए लें ये संकल्प
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर एक दीया जलाते हुए संकल्प लें. एक दीया नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नफरत मुक्त भारत के लिए, मिल जुलकर रहने वाले भारत के लिए और स्वच्छ भारत के लिए संकल्प लेते हुए दीया जलाएं. इसके अलावा, गरीबों की मदद करने और इंसानियत के लिए भी एक दीया जलाएं.
(एजेंसी आईएएनएस)
