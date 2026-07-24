Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रहा प्रोटेस्ट, छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर RSS नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा आरोप

'विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रहा प्रोटेस्ट', छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर RSS नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा आरोप

दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने एक बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रहा है और इन विदेशी ताकतों का मकसद भारत को विकसित और शिक्षित देश न बनने देना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:53 PM IST
'विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रहा प्रोटेस्ट', छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर RSS नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा आरोप
Image Credit: सोशल मीडिया

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रामनगर में मुश्किल में जान... घरों से निकले 30 से ज्यादा फनियर सांप
Nainital latest news46 min ago
2
Katrina Kaif49 min ago
3
Ravneet Singh Bittu1 hr ago
4
pradosh 20261 hr ago
5
cricket news1 hr ago