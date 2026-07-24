'विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रहा प्रोटेस्ट', छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर RSS नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा आरोप

Jantar-Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट पर आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया है. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतें हैं. इतना ही नहीं आरोप लगाया कि ये ताकतें नहीं चाहती हैं कि भारत एक विकसित और मजबूत तथा शिक्षित देश बने.
दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. हाल में ही नीट परीक्षा लीक मामले में छात्रों ने यह प्रदर्शन किया है. गत 20 जुलाई को छात्रों ने संसद तक मार्च निकाला, जिस दौरान पुलिस ने उनकी झड़प हुई. इसमें कई छात्रों के घायल होने की भी खबर सामने आई थी.
इधर, RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश के विकास और शिक्षा के लिए कोशिश करना और लोगों की मांगों को उठाना हमारा फर्ज है, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि कुछ लोग राजनीतिक मकसद से प्रेरित होकर छोटी-मोटी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, जो अक्सर काफ़ी अजीब लगता है।
कहा कि ऐसे नेताओं और उनके उकसावे में आने वाले युवाओं के पास देश के लिए देने के लिए एक घंटा भी नहीं होता। वे देश से गरीबी, भुखमरी, छुआछूत, प्रदूषण या हिंसा को खत्म करने के लिए अपना जीवन नहीं लगाते। इसके बजाय, वे देश को बर्बादी के रास्ते पर धकेलने की कोशिश करते हैं.
RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि सोनम वांगचुक और 'कॉकरोच जनता पार्टी' को यह समझना चाहिए कि वे कुछ वैश्विक ताकतों द्वारा चलाई जा रही देश-विरोधी और मानवता-विरोधी गतिविधियों का शिकार बन गए हैं। वे गलत लोगों के चंगुल में फंस गए हैं। इसलिए, ऐसी गतिविधियों से जुड़े सभी युवाओं और नेताओं को इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इतिहास याद रखेगा कि भारत शिक्षा, विकास और प्रगति पर आधारित एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा था.