'भारतीय सेना का हो रहा अपमान...', संसद में आज 'ऑपरेशन सिंदूर' पर मचेगा घमासान, RSS ने विपक्ष को बताया जिम्मेदार

Rss on operation sindoor: आज संसद का मॉनसून सत्र गर्मा गर्मी के साथ शुरू होने वाला है. बात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की है, जिस पर लोकसभा में 16 घंटे की लंबी बहस होगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे. लेकिन इस बहस से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है. बीजेपी और RSS ने विपक्ष पर भारतीय सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है, वहीं विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं.

विपक्ष सेना का कर रहा अपमान

संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सेना की सफल कार्रवाई की कहानी है. इसी तरह, यह भारत सरकार द्वारा उन्हें सबक सिखाने की भी सफलता की कहानी है. अगर विपक्ष बार-बार इस पर सवाल उठाता है, तो यह एक तरह से देश और सेना का अपमान है. विपक्ष को सेना और देश का सम्मान करना सीखना चाहिए."

#WATCH | Delhi | On Operation Sindoor to be discussed in Parliament, RSS leader Indresh Kumar said, "Operation Sindoor is the story of a successful army action against Pakistan and terrorism. Similarly, it is a success story of the Indian government teaching a lesson to them. If…

