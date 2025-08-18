Indresh Kumar: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर, हिंदू-मुस्लिमों को लेकर कही ये बात

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार ने रविवार (17 अगस्त) को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जियारत बाबा जैनुद्दीन रशी (आरए) सूफी दरगाह का दौरा किया. उनके साथ जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष सैयद दारख्शां अंद्राबी भी मौजूद रहीं. उन्होंने दरगाह पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मानवता के कल्याण और भाईचारा,सद्भाव और शांति के लिए प्रार्थना की.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर शाहिद अख्तर ने भी इस दौरे के दौरान आरएसएस नेता का साथ दिया.मीडिया से बात करते हुए, इंद्रेश कुमार ने सूफी दरगाह पर विकास कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा, 'ये दरगाहें सद्भाव और प्रेम के स्थान हैं. हम डॉ. दारख्शां के नेतृत्व में इन आध्यात्मिक स्थलों पर हो रहे विकास को देखकर खुश हैं.'

जम्मू-कश्मीर भारत का ताज है और भारत विश्व का

आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दरगाह पर कहा, 'जम्मू और कश्मीर भारत का ताज है और भारत विश्व का ताज है. 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा' यह सच्चाई है, क्योंकि यह देश सभी धर्मों के लिए बिना किसी भेदभाव के समान रूप से है. भाईचारा, सद्भाव और शांति ही वह सब है जो हम ऐसे पवित्र स्थानों पर चाहते हैं.'उन्होंने आगे कहा कि हम सभी यहां स्थायी शांति, समृद्धि और भाईचारे के युग को फिर से स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया

सैयद दारख्शां अंद्राबी ने इंद्रेश कुमार के दौरे के लिए उनका आभार व्यक्त किया और देश भर में मुस्लिम समुदायों के कल्याण में उनके योगदान की सराहना की. बोर्ड के सदस्य सैयद मोहम्मद हुसैन और बोर्ड के कार्यकारी मजिस्ट्रेट इश्तियाक मोहिउद्दीन भी इस दौरे के दौरान उपस्थित थे.

यह भी पढ़ेंः हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह