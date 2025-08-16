औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने पाकिस्तान का चिट्ठा खोल दिया
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने पाकिस्तान का चिट्ठा खोल दिया

अमेरिका ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से हाथ मिलाया था जबकि वह आतंकवाद को समर्थन देते थे. राम माधव ने कहा कि आज अमेरिका मुनीर से वही राजनीति कर रहा है.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:21 PM IST
File Photo
File Photo

Ram Madhav on Asim Munir: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता राम माधव ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुनीर के न्यूक्लियर थ्रेट से कोई डरने वाला नहीं है. प्रधानमंत्री ने इसका सही जवाब पहले ही दे दिया है. भारत को कोई भी परमाणु ब्लैकमेल से डरा नहीं सकता और जरूरत पड़ी तो भारत इसका उचित जवाब देने में सक्षम है. मुनीर ने भारत को लेकर यह धमकी दी थी जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा विरोध जताया था और पाकिस्तान को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी.

ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल नेता हैं
असल में राम माधव ने अमेरिका और उसके रवैये पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर हल्के में लिया जाता है लेकिन वे एक ट्रांजैक्शनल नेता हैं और उनकी प्राथमिकता केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि ट्रंप खतरनाक नेताओं से भी बातचीत करते हैं. जैसे उन्होंने उत्तर कोरिया के किम जोंग-उन से मुलाकात की थी. यह उनकी कार्यशैली है. हमें इससे भावुक होने की जरूरत नहीं है.

अमेरिका मुनीर से राजनीति कर रहा
उन्होंने अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों की याद दिलाते हुए कहा कि पहले भी अमेरिका ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से हाथ मिलाया था जबकि वह आतंकवाद को समर्थन देते थे. राम माधव ने कहा कि आज अमेरिका मुनीर से वही राजनीति कर रहा है. लेकिन भारत अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से आगे बढ़ता है और किसी भी दबाव में नहीं आता.

भारत किसी एक धुरी पर निर्भर नहीं 
RSS नेता ने चीन के साथ रिश्तों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेदों के बावजूद 140 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापारिक संबंध है. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहमदाबाद मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हर देश के साथ रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर काम करता है. उन्होंने बताया कि यही वजह है कि भारत किसी एक धुरी पर निर्भर नहीं रहता और सभी देशों के साथ अपने हित के मुताबिक संबंध बनाए रखता है.

राम माधव ने भरोसा जताया कि भारत-अमेरिका के रिश्ते भी लंबे समय तक स्थिर रहेंगे. उन्होंने कहा कि कभी-कभी मतभेद दिखते हैं, जैसे हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर सवाल खड़े किए. लेकिन इन सबके बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है और किसी भी धमकी या दबाव से पीछे हटने वाला नहीं है. Input ANI

Gaurav Pandey

