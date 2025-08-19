दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
RSS Meeting In Delhi: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS) आज दिल्ली में आर्थिक मुद्दों को लेकर एक बैठक करने वाला है. बैक में केंद्र सरकार के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 19, 2025, 09:18 AM IST
RSS Meeting: दिल्ली में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS) की बैठक होने वाली है. इस दो दिवसीय इस बैठक में संघ आर्थिक मुद्दों को लेकर बातचीत करने वाला है, जिसमें कई सेक्टरों में कार्यरत शीर्ष नेता और सहयोगी शामिल होंगे. बैठक में वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनके भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित होने की संभावना है.   

आज RSS की बैठक 
RSS की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत 6 संयुक्त महासचिव और कई राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है. बैठक में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं. इस बैठक में RSS से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और लघु उद्योग भारती जैसे संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेने वाले हैं. बता दें कि हर साल आर्थिक विषयों पर चर्चा के लिए RSS की ओर से इस बैठक का आयोजन किया जाता है.   

किस विषय पर होगी चर्चा? 
आज होने वाली बैठक में अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा होने की संभावना है. बता दें कि यह बैठक ऐसे मौके पर हो रही है जब RSS के प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले दिल्ली में ही हैं. इसके अलावा संघ से जुड़े अन्य समूहों की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें पर्यावरण समूह आ, जागरण समूह,  सामाजिक समूह और शिक्षा समूह शामिल हैं.     

अमेरिका पर साधा निशाना 
बता दें कि RSS की कुछ पिछली बैठक में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल हुए थे. वहीं इसबार भी कुछ मंत्री बैठक में शामिल हो सकते हैं. बीते दिनों संघ ने 
अमेरिका के टैरिफ पर निशाना साधते हुए कहा था कि खुद को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का मसीहा बताने वाला अमेरिका दुनिया में तानाशाही और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. संघ ने ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना की थी.    

FAQ 

अमेरिका ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है? 
अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. 

टैरिफ पर RSS की क्या प्रतिक्रिया है? 
RSS ने अमेरिकी टैरिफ की कड़ी आलोचना की है और इसे तानाशाही और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है. 

