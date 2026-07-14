Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर RSS ने जताया दुःख, कहा- जीवनपर्यंत गोसेवा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे

श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर RSS ने जताया दुःख, कहा- जीवनपर्यंत गोसेवा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर दुःख व्यक्त किया है. श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर आज हिसार में उनके पैतृक आवास में रखा गया है, जहां हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 14, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:38 PM IST
श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर RSS ने जताया दुःख, कहा- जीवनपर्यंत गोसेवा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 जुलाई को दिल्ली के कई इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं आएगी बिजली
Delhi news8 min ago
2
Haryana news10 min ago
3
rashifal apps11 min ago
4
Jammu Kashmir12 min ago
5
Char Dham Yatara20 min ago