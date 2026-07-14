/श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर RSS ने जताया दुःख, कहा- जीवनपर्यंत गोसेवा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे

Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दुःख व्यक्त किया है. RSS के समर्पित स्वयंसेवक रहे श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा सांसदों, नेताओं और उद्योगपतियों ने शोक जाहिर किया है. 96 वर्षीय श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन कल दोपहर साढ़े बारह बजे मुंबई स्थित उनके आवास पर हो गया था. आज सुबह श्री नंद किशोर गोयनका जी पार्थिव शरीर हरियाणा के पैतृक शहर हिसार लाया गया. श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार कल बुधवार को सुबह 11 बजे हिसार में किया जाएगा.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर कहा है कि वे जीवनपर्यंत गोसेवा सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति तथा समस्त गोयनका परिवार एवं सभी स्नेही- मित्रगण को इस दुःख की घड़ी में बल प्रदान करें.
प्रसिद्ध समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयंका जी के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुःख व्यक्त करता है। वे जीवनपर्यंत गोसेवा सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति तथा समस्त गोयंका परिवार एवं सभी स्नेही- मित्रगण को इस दुःख की घड़ी… pic.twitter.com/7FZS3PJRuX
— RSS (@RSSorg) July 14, 2026
96 वर्षीय श्री नंद किशोर गोयनका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक रहे हैं. उनके निधन से एस्सेल परिवार, सामाजिक संगठनों, वैश्य समाज तथा अग्रोहा धाम से जुड़े हजारों लोगों में शोक की लहर है. श्री नंद किशोर गोयनका जी की पार्थिव देह अग्रोहा धाम स्थित गोयनका उद्यान में कल पंचतत्व में विलीन होगी. उनकी धर्मपत्नी का अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए डॉ. सुभाष चंद्रा जी को चिट्ठी लिखी. उसमें उन्होंने लिखा, "डॉ. सुभाष चंद्रा जी, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुःख हुआ. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके व पूरे परिवार के साथ हैं. प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया. पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया."
पीएम मोदी ने आगे लिखा, "उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का उदाहरण रहा. यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा. उनका जाना समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है. श्री नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा. उनका स्नेह, स्मृतियां व शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी. ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके परिवार व शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति व धैर्य प्रदान करें. ॐ शान्ति !"
#BigBreaking : डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, डॉ. सुभाष चंद्रा को लिखी चिट्ठी, कहा - ''उनसे कई बार मिला ये मेरा सौभाग्य रहा, उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति, उनका जीवन पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा''
PM मोदी ने… pic.twitter.com/yfwlh0NmlJ
— Zee News (@ZeeNews) July 14, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों, सांसद, विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और दिग्गज उद्योगपतियों और कई सामाजिक हस्तियों ने श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि अर्पित की.
श्री नंद किशोर गोयनका जी का जन्म 28 सितंबर 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था. उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी, सेवा, संस्कार और सामाजिक समर्पण के साथ व्यतीत किया. उनका परिवार देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में गिना जाता है, फिर भी उन्होंने स्वयं को व्यावसायिक गतिविधियों से दूर रखते हुए समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित रखा. श्री नंद किशोर गोयनका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक थे.
महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक राजधानी अग्रोहा धाम की स्थापना और उसके विकास में श्री नंद किशोर गोयनका जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही. वे अग्रोहा धाम के प्रमुख संस्थापकों में शामिल रहे. उनकी दूरदर्शी सोच के कारण अग्रोहा धाम को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक विशिष्ट पहचान मिली. इसके विस्तार और विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.
हिसार के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक विकास में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा. वे श्री देवी भवन मंदिर गौशाला ट्रस्ट, हिसार के संरक्षक रहे तथा श्री वैष्णव अग्रसेन गौशाला के अध्यक्ष और संरक्षक रहे. श्री नंद किशोर गोयनका जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी, विनम्रता और सहज व्यवहार था. वे समाज के हर वर्ग से आत्मीयता के साथ जुड़े रहे और सेवा को जीवन का सर्वोच्च धर्म मानते थे. उनके निधन से केवल एस्सेल परिवार ही नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और वैचारिक जगत ने भी एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है, जिन्होंने जीवनभर सेवा, संस्कार और समाज हित को अपना ध्येय बनाया. उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा.