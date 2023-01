Rahul Gandhi on RSS: '21वीं सदी के कौरव हैं RSS वाले', कुरुक्षेत्र में गरजे राहुल, संघ को जमकर सुनाई खरी-खरी

Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर हमला बोला. राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आरएसएस के लोगों को 21वीं सदी का कौरव बताया. राहुल गांधी ने बयान में कहा, '21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ-पैंट पहनते हैं और शाखाएं चलाते हैं. उनके पीछे देश के 2-3 अमीर लोग खड़े हैं.'

राहुल ने आगे कहा, 'आरएसएस के लोग कभी हर-हर महादेव के नारे नहीं लगाते क्योंकि भगवान शिव तपस्वी थे और ये लोग भारत की तपस्या पर हमला कर रहे हैं. इन लोगों ने जय सिया राम में से माता सीता को ही हटा दिया. ये लोग भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं.' राहुल गांधी ने कहा, पांडवों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था. हमारी भारत जोड़ो यात्रा में किसी का धर्म नहीं पूछा गया.

#WATCH | 'Kauravas' of the 21st century wear Khakhi half-pant and run 'shakhas'. Besides them stand the country's 2-3 richest people: Congress MP Rahul Gandhi in Haryana pic.twitter.com/F6mnYE1Yz6

— ANI (@ANI) January 9, 2023