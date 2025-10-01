RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद्दारी' वाली बात

RSS Parade 1963 Postal Stamp: राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमलावर रहती है. जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संघ के 100 साल की गौरव यात्रा के सम्मान में विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि इस पर कांग्रेस कैसे रिएक्ट करेगी? दिलचस्प बात यह है कि पीएम ने स्मृति डाक टिकट की महत्ता बताते हुए सीधे तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कनेक्शन जोड़ दिया. हां, पीएम ने कहा कि 26 जनवरी की परेड अहम होती है और 1963 में संघ के स्वयंसेवक भी आन बान और शान से परेड में शामिल हुए थे. उस समय नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे. नेहरू कनेक्शन से कांग्रेस नेताओं के लिए भी सीधे विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो गया था. फिर भी कांग्रेस ने एक घंटे में ही हिंदी में लंबा पोस्ट करते हुए 'गद्दारी' वाली बात लिख दी.

1963 में क्या हुआ था?

यह समझने से पहले 2018 की एक घटना याद कर लेते हैं. उस समय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संघ मुख्यालय नागपुर जाने पर सवाल उठने लगे थे तब संघ ने इस बात का जिक्र किया था कि पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 3000 से ज्यादा संघ के स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड 1963 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. संघ के एक पदाधिकारी रतन शारदा ने कहा था, '1962 में चीन के साथ हुई जंग में सीमाओं पर संघ के स्वयंसेवकों की सेवा से नेहरू काफी प्रभावित हुए थे. उन्होंने 1963 में राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर स्वयंसेवकों को बुलाया था.' उन्होंने कहा था कि तब कई एनजीओ और दूसरे संगठनों को बुलाया गया था लेकिन ज्यादातर नहीं आए क्योंकि वे चीन युद्ध में नेहरू की असफलता से नाराज थे. हालांकि आरएसएस ने महज 2 हफ्ते के नोटिस पर समारोह में हिस्सा लिया था.

1963 :: Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS ) Cadres In Republic Day Parade pic.twitter.com/22WF07uq0T — indianhistorypics (@IndiaHistorypic) December 26, 2019

संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मनमोहन वैद्य ने तब कहा था कि आरएसएस को स्वयंसेवकों के अच्छे कार्य के लिए सरकार की तरफ से आमंत्रित किया गया था. संघ के परेड में शामिल होने की तस्वीरें अखबारों में भी छपी थीं. हालांकि नेहरू के संघ से प्रभावित होने को लेकर कई तरह की बातें की जाती रही हैं. जिस डाक टिकट को पीएम ने जारी किया है उसमें भी 1963 की रिपब्लिक परेड दिखाई देती है जिसमें संघ के स्वयंसेवक हिस्सा लिए थे.

फिर भी कांग्रेस ने कह दी 'गद्दारी' वाली बात

एक अक्टूबर को ही दोपहर 12.50 बजे कांग्रेस के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से हिंदी में लंबा पोस्ट लिखा गया. इसमें जो कहा गया वो शब्दश: आगे है-

'RSS देश को बांटने वाला संगठन: आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए, न अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध. 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए 'भारत छोड़ो आंदोलन' में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब RSS इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था. RSS की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था- जो देशभक्त थे, वो जंग में गए. जो गद्दार थे, वो संघ में गए. वो संगठन- जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया. वो संगठन- जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहा. वो संगठन- जिसने हिंदुओं और मुस्लिमों का सांप्रदायिक विभाजन कर, देश को दो टुकड़ों में बांटकर खोखला कर दिया. वो संगठन- जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल हैं. वो संगठन- जिसके तथाकथित वीर अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं. उस संगठन का नाम है- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS.'

RSS देश को बांटने वाला संगठन: आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए, न अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए 'भारत छोड़ो आंदोलन' में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब RSS इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। RSS की इस गद्दारी पर एक नारा… — Congress (@INCIndia) October 1, 2025

इसी पोस्ट में आगे कहा गया, 'आज ये RSS 100 साल का हो चुका है मगर इस 100 साल में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है, जिससे देश को नुकसान छोड़ कोई फायदा हुआ हो. ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां RSS जैसे सांप्रदायिक और नफरती संगठन के कार्यकर्ता सीधे तौर पर सरकार चला रहे हैं. जो लोग संविधान की जगह शुरू से मनुस्मृति की वकालत करते रहे हैं, अब वही लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं. ऐसे में उनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है...

आज जो RSS देश को राष्ट्रवाद का ककहरा सिखाता है, उस RSS ने 1925 में स्थापना के बाद से ही किसी भी ब्रिटिश-विरोधी आंदोलन (जैसे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन) में कोई भागीदारी नहीं की. जब कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अन्य क्रांतिकारी संगठनों पर बार-बार प्रतिबंध लग रहे थे, तब RSS पर ब्रिटिश शासन ने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया. इनके किसी स्वयंसेवक को कभी जेल नहीं भेजा। ताकि ये लोग बाहर रहकर जनता के मन में हिंदू-मुसलमान का जहर भर सकें.' भाजपा इस पर तीखा हमला बोल सकती है.

