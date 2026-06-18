RSS Registration Controversy: भारत और विश्व में अपने सेवा कार्यों से अपनी अमिट पहचान बनाने वाले स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बारे में प्रायः ही हम सब सुनते रहते है. अभी हाल के दिनों में कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री प्रियंक खड़गे एवं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अनर्गल आलाप किया गया. यह कहा गया कि संघ तो पंजीकृत संगठन नहीं है, संघ की सारी व्यवस्थाओं के संचालन हेतु पैसा कहा से आता है. खैर, यह बात कांग्रेस व वामपंथी दल आज कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि यह बात तो वर्षों से कहते आ रहे हैं. कांग्रेस के द्वारा संघ को कांग्रेस में शामिल करने प्रयास किए गए नहीं सफल हुई तो मनगढ़त आरोप लगा संघ पर प्रतिबंध लगाया गया. वही आपात स्थिति में संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा देश में सेवा के कार्यो को देख पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1963 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शामिल किया गया.
चीन युद्ध में संघ के स्वयंसेवको की भूमिका कभी भी भुलाया नहीं जा सकता. वहीं पाकिस्तान के निर्माण के बाद उपजे वातावरण में भारत की नेहरू सरकार की असफलता की परिस्थिति में हिन्दू समाज को पाकिस्तान में अनाथ छोड़ देने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही हिन्दू समाज की रक्षा कड़ी. आज भी पाकिस्तान से आए हमारे हिन्दू बन्धुओ के मन में संघ के प्रति श्रद्धा देखी जा सकती है. संघ के एक-एक कार्यकर्ता ने सदैव देश समाज के हित में सोचा और किया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ केशवराव बलिराम हेडगेवार एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कई बार आन्दोलन में सम्मिलित होने के चलते उन्हें कारावास का दंड भी अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया. वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे नागपुर कांग्रेस में कई दायित्व पर रहे नागपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति समेत कार्ययोजन समिति आदि के सदस्य और प्रमुख भी रहे. यही कारण था कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस तथा बाबा साहब अम्बेडकर तक संघ के संपर्क में रहे.
संघ के वार्षिक उत्सवों एवं संघ के प्रशिक्षण वर्गों में शामिल भी हुए. जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं अनगिनत गुप्त अभियानों को पूर्ण करने में अपनी आहुति दे दी ऐसे संघ पर कांग्रेसी नेताओ द्वारा प्रश्न खड़े करना बहुत ही शर्मनाक है. देश की स्वतंत्रता संग्राम में संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हम देखे की 1928 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को उमरेड नागपुर के संघ कार्यकर्ता भैय्या जी ढानी के यहां रुकने की व्यवस्था संघ के प्रमुख डॉ. हेडगेवार के कहने पर की गई. इतना ही नहीं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संघ की बहुत ही सक्रिय भूमिका रही.
27-28 अप्रेल 1942 को संघ के तत्कालीन प्रमुख गुरु गोलवलकर ने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा की कि वर्तमान सरकार को स्वार्थवश यथासम्भव भरपूर सहयात देने वाले व्यक्तियों की हम निंदा करते है, वही अपने दूसरे भाषण में उन्होंने स्वयंसेवकों को साफ निर्देश दिए की स्वयंसेवकों को देश के उदेश्य के लिए अपने प्राणो के बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए ये सब 28/8/1942 अंग्रेजी सरकार की खुफिया रिपोर्ट में भी है. उत्तर प्रदेश मेरठ के मवाना तहसील जहां अंग्रेज़ी पुलिस ने निहाते संघ के कार्यकर्ताओं पर लाढ़ी- ड़डो से मारा बाद में गोलियां चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों कार्यकर्ता का बलिदान हुआ. दिल्ली में अरुणा आसाफली एवं जयप्रकाश को उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक लाला हंसराज गुप्ता जी ने ही अपने यहां छुपा रखा था.
इन सबके बावजूद भी संघ पर प्रश्न की आपका पंजीकरण नहीं है, अरे भाई समाज का पंजीकरण नहीं होता समाज में रहने वाली इकाईयो का अवश्य होता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में संगठन नहीं है बल्कि समाज का संगठन है, समाज में सभी बन्धुत्व भाव के आधार पर राष्ट्र प्रथम का विचार लिए अपने अपने कार्यो को संपादित करते रहे. विश्व में सौहार्दय और शांति हो किसी के दर्द सबको दर्द का अनुभव हो इसी भाव को जागृत करने का काम संघ वर्षों से कर रहा है.
हिन्दू विचार दर्शन ही ऐसा है जो सभी के कल्याण में अपने कल्याण को देखता है, मैं नहीं हम के भाव को हिन्दू ही व्यक्त करता है. तभी तो सर्वे भवन्तु सुखिना का अहम मंत्र देता है. हम संघ की प्रत्येक दिवस होने वाली प्रार्थना को स्वयंसेवक प्रत्येक सुबह-शाम की होने वाली शाखाओ की प्रार्थना में गुन गुनाते है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्. जिसके अर्थ में एक स्वयंसेवक अपनी मातृभूमि को कहता है कि हे प्यार करने वाली मातृभूमि! मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूं. तूने मेरा सुख से पालन-पोषण किया है. वही अगली ही पंक्ति महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते जिसका अर्थ है हे महामंगलमयी पुण्यभूमि! तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण हो. मैं तुझे नमस्कार करता हूं. मेरे जन्म का हेतु मेरी मातृभूमि के लिये हुआ है.
संघ के स्वयंसेवकों के देश के समर्पण के बावजूद भी उन पर कितना ही अत्याचार हुआ. तब मुझे फिर संघ प्रार्थना की कुछ पंक्तियां याद आ जाती है जिसमे स्वयंसेवक कहता है त्वदीयाय कार्याय बध्दा कटीयं हे मातृभूमि मैंने तेरे ही वैभव की कमाना के लिए, तेरे ही कार्य के लिये अपनी कमर को कसा है. यही कारण है कि कितने ही अनर्गल आलाप के होते रहने के बावजूद भी संघ देश और समाज के लिए काम करता रहता है. कभी भी देश में कही पर भी कोई भी आपदा आयी संघ के स्वयंसेवक बिना देरी करे वहां पहुंचे हैं, मीडिया और क्रेडिट लेने से दूर रहे संघ के स्वयंसेवक अपनी भूमिका का निर्वहन करते है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है की भारत की हिन्दू शक्ति का वैभव कभी भी टुकड़े-टुकड़े में बंटे रहने से नहीं हो सकती है और ना ही बिखरे रहना अपनी हिंदुत्व की संस्कृति के द्वारा मान्य होगा. इसलिए संघ के संस्थापक डॉ. केशव बालिराम हेडगेवार ने हिन्दू समाज के एकत्व की बात कि वही यह भी चेताने का प्रयास किया की हिन्दू समाज के भीतर भिन्नता के परिणाम स्वरूप भारत में पराधीनता आयी.
इसलिए संघ ने हमेशा से कहा है जिसे विश्व हिन्दू परिषद ने अपनी स्थापना का उद्घोष वाक्य भी माना हिन्दव: सोदरा: सर्वे, न हिन्दू पतितो भवेत् सभी हिन्दू आपस में बंधु है कोई भी अस्पृश्य या भिन्न नहीं है. मुझे लगता है भारत में हिन्दू, हिन्दुत्व ही हम सबका स्व है जो हिंदुत्व की संस्कृति ने हम भिन्न-भिन्न होकर भी एक ही है, होने के भाव का निर्माण करता है. वर्तमान पूज्य सर-संघचालक मोहन जी भागवत के पिछले कई वर्षों के विजय दशमी के उद्बोधन को सुना जाये तो हमे स्पष्ट हो जाता है कि संघ के विचार में केवल राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है. अभी पिछले वर्षों भी पूज्य सर-संघचालक जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सर्व समावेशक संस्कृति है पूजा, परंपरा, भाषा, प्रान्त, जातिपाति इत्यादि भेदों से ऊपर उठकर, अपने कुटुंब से संपूर्ण विश्वकुटुंब तक आत्मीयता को विस्तार देनेवाली हमारी आचरण की व जीवन जीने की रीति है. हमारे देश में विद्यमान सभी भाषा, प्रान्त, पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति इत्यादि विविधताओं को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने वाले यही तीन तत्व (मातृभूमि की भक्ति, पूर्वज गौरव, व सबकी समान संस्कृति) हमारी एकता का अक्षुण्ण सूत्र है .
यह हमारे हिन्दुत्व के विचार का ही प्रतिफल है की हम वसुधैव कुटुम्बकम् का विचार देते है जो सम्पूर्ण विषय में अपने को देखता है हम सब में एक तत्व होने का साक्षात्कार करते है. हम दैनिक अपनी शाखाओ पर जिस गीत को गुन गुनाते है हुए कहते है की हिन्दू जागेगा तो विश्व जागेगा मानव का विश्वास जागेगा, भेदभाव तमस मिटेगा समरसता अमृत बरसेगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतने वर्षों में भारत और दुनिया भर में फैले हिन्दू समाज के भीतर अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गौरव के भाव का जागरण किया है. वही विश्व को भारत के हिन्दुत्व संस्कृति से परिचय कराने का भी अभूतपूर्ण कार्य किया है.