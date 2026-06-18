इसलिए संघ ने हमेशा से कहा है जिसे विश्व हिन्दू परिषद ने अपनी स्थापना का उद्घोष वाक्य भी माना हिन्दव: सोदरा: सर्वे, न हिन्दू पतितो भवेत् सभी हिन्दू आपस में बंधु है कोई भी अस्पृश्य या भिन्न नहीं है. मुझे लगता है भारत में हिन्दू, हिन्दुत्व ही हम सबका स्व है जो हिंदुत्व की संस्कृति ने हम भिन्न-भिन्न होकर भी एक ही है, होने के भाव का निर्माण करता है. वर्तमान पूज्य सर-संघचालक मोहन जी भागवत के पिछले कई वर्षों के विजय दशमी के उद्बोधन को सुना जाये तो हमे स्पष्ट हो जाता है कि संघ के विचार में केवल राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है. अभी पिछले वर्षों भी पूज्य सर-संघचालक जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सर्व समावेशक संस्कृति है पूजा, परंपरा, भाषा, प्रान्त, जातिपाति इत्यादि भेदों से ऊपर उठकर, अपने कुटुंब से संपूर्ण विश्वकुटुंब तक आत्मीयता को विस्तार देनेवाली हमारी आचरण की व जीवन जीने की रीति है. हमारे देश में विद्यमान सभी भाषा, प्रान्त, पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति इत्यादि विविधताओं को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने वाले यही तीन तत्व (मातृभूमि की भक्ति, पूर्वज गौरव, व सबकी समान संस्कृति) हमारी एकता का अक्षुण्ण सूत्र है .