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कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब: 'समाज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, RSS समाज का संगठन है!

RSS Registration Controversy: RSS के रजिस्ट्रेशन को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बीच संघ के समर्थक इसके इतिहास, सेवा कार्यों और राष्ट्र निर्माण में योगदान का हवाला दे रहे हैं. RSS समर्थक 1963 में नेहरू सराकर में संघ को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और आपदाओं में निस्वार्थ सेवा कार्यों से जवाब दे रहे हैं.

Written ByPravesh Kumar
Published: Jun 18, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:46 PM IST
कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब: 'समाज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, RSS समाज का संगठन है!

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