140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए संघ प्रमुख मोहन भागवत, एक-एक करके हर 'मुश्किल' का ताला खोल दिया

RSS 100 Years: डीएनए मित्रों, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के संवाद कार्यक्रम का आज तीसरा और आखिरी दिन था. आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के आखिर दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई अहम मुद्दों को छुआ. हम आपको संघ प्रमुख के भाषण के कुछ प्रमुख मुद्दों से परिचित कराएंगे. सबसे पहले आप पढ़िए मोहन भागवत ने सार्वजनिक जीवन से रिटायरमेंट की उम्र को लेकर क्या कहा, मित्रों इसे ध्यान से पढ़िएगा.

संघ प्रमुख ने कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए. यानी संघ प्रमुख ने आज अपने बयान से उस प्रोपेगेंडा को फेक बता दिया जो उनके नाम पर प्रचारित किया जाता है. मित्रों कई बार आपने सुना होगा कि संघ प्रमुख ने कहा है कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए. आज संघ प्रमुख ने साफ कर दिया कि सार्वजनिक जीवन में रिटायरमेंट के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. संघ प्रमुख के इस बयान का असर आनेवाले दिनों मे दिखेगा. संघ प्रमुख ने आज सरकार और संघ के रिश्तों को लेकर भी बड़ी बात कही है. पहले आप उनका बयान पढ़िए.

'फैसला करना चुनी हुई सरकार का काम'

आज संघ प्रमुख ने अपने बयान से उन अटकलबाजियों को भी खत्म कर दिया जिनके हवाले से आरएसस और सरकार में विवाद की बात कही जाती है. उन्होंने ये बता दिया कि आरएसए राष्ट्रहित में सलाह तो देता है लेकिन फैसला करना चुनी हुई सरकार का काम है.

संघ प्रमुख का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है. समय-समय पर कई संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं. इसे लेकर विवाद भी होता है. आज संघ प्रमुख ने जो कहा वो सच्चाई है. वास्तविकता यही है कि ऋषि मुनियों के समय से ही भारत अपने स्वभाव और संस्कृति से हिंदू राष्ट्र ही है. दुनिया में भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही है. बेशक औपचारिक तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है. लेकिन हमारी पहचान सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र के तौर पर होती है.

मोहन भागवत ने उनलोगों को सच का आईना दिखाया जो मुसलमानों के खिलाफ विद्वेष फैलाते हैं. संघ प्रमुख ने फिर बताया और याद दिलाया की भारत में रहनेवाले हर व्यक्ति चाहे को किसी भी धर्म का हो भारतीय है. हिंदू दर्शन सहअस्तिव में विश्वास रखता है. इसलिए इस्लाम भारत में है और रहेगा. हां संघ प्रमुख ने जरूर कहा कि आदर्श अक्रांता नहीं भारतीय नायक होने चाहिए. संघ प्रमुख ने जिस एक और अहम मुद्दे पर अपनी बात रखी वो है डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के अनुपात में बदलाव. उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर जो कुछ कहा वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए

डेमोग्राफी में बदलाव चिंता का विषय रहा है. 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तब से आज तक इसपर बहस होती रही है. ये सच है कि देश के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बदला है वहां देशविरोधी घटनाएं बढ़ी है. ये इसलिए हुआ है क्योंकि डेमोग्राफी में बदलाव घुसपैठियों की वजह से हुआ है. ये घुसपैठिए अपने साथ कट्टरपंथी विचारधारा भी लाते हैं. इसलिए इस समस्या को बहुत सतर्कता और संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है. जाहिर है कि राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन के प्रमुख ने अपने भाषण में सबकुछ साफ कर दिया. कुछ बातें उन्होंने संकेतों में कही तो कुछ चर्चाओं पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया.