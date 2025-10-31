'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने RSS को लेकर कहा कि उस पर एक बार फिर से बैन लगना चाहिए. खरगे ने कहा कि हाल ही में NCERT की तीन किताबों से गांधी, गोडसे, RSS, 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े अंश हटा दिए गए हैं. हकीकत को NCERT की किताबों से हटाना बहुत बुरी बात है.
Mallikarjun Kharge on RSS: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोला और कहा कि संघ को देश में 'कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने' की वजह से बैन कर देना चाहिए. सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि के मौके पर खड़गे ने कहा कि 'लौह पुरुष'और 'आयरन लेडी' दोनों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया
खड़गे ने कहा,'यह मेरी निजी राय है कि RSS पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि देश में ज्यादातर मुद्दे और कानून-व्यवस्था की समस्याएं बीजेपी और की वजह से ही पैदा होती हैं.' इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज किया और कहा कि सरदार पटेल ने भी आरएसएस की गतिविधियों पर सवाल उठाए थे. उन्होंने 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे पटेल के पत्र का जिक्र किया, जिसमें उस समय के गृह मंत्री पटेल ने RSS की 'संदिग्ध गतिविधियों' पर चिंता जाहिर की थी, खासकर महात्मा गांधी की हत्या के बाद. खरगे ने याद दिलाया कि पटेल ने उसी साल RSS पर पाबंदी लगाई थी, जिसे उन्होंने देश की सेक्युलर सोच और एकता के हित में उठाया गया कदम बताया था.
उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है. एनसीईआरटी की किताबों से गांधी, गोडसे, आरएसएस और 2002 के दंगों से जुड़े जिक्र हटाए जा रहे हैं. खड़गे ने कहा,'सरदार पटेल ने राष्ट्र और सेक्युलरिज्म के हित में आरएसएस पर बैन लगाया था लेकिन आज ये लोग अपने हिसाब से इतिहास को फिर से लिख रहे हैं.' कांग्रेस अध्यक्ष की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भारत के एकीकरण का श्रेय दिया था.
यहां पीएम मोदी ने नेहरू पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि उन्होंने सरदार पटेल की नीतियों को नहीं माना जिसके चलते देश को हिंसा और खूनखराबा देखना पड़ा. पीएम ने हमला जारी रखते हुए कहा,'सरदार साहब चाहते थे कि जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही तरफ कश्मीर का विलय हो लेकिन नेहरू ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी. कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया. कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा.'
