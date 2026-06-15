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'RTI एक्टिविज्म' अब बन चुका है नया बिजनेस; किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'आरटीआई एक्टिविज्म' अब एक नया बिजनेस बन बन गया है. कुछ लोग इसकी आड़ में सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक कर रहे है.

Written ByArvind SinghEdited By:abhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:51 PM IST
'RTI एक्टिविज्म' अब बन चुका है नया बिजनेस; किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी?
Image Credit: फाइल फोटो

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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