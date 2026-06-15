सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 57 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और उनकी चिंता इन परियोजनाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर थी. सुप्रीम कोर्ट हालांकि इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ. बेंच ने कहा कि यदि किसी परियोजना में गड़बड़ी है तो उसकी जांच और कार्रवाई करना संबंधित सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों का काम है, न कि निजी व्यक्तियों का.