Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'आरटीआई एक्टिविज्म' अब एक नया बिजनेस बन बन गया है. कुछ लोग इसकी आड़ में सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक कर रहे है. सुप्रीम कोर्ट ने दो व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की.
दोनों का दावा था कि वे एक सड़क निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे. पुलिस ने उन पर निर्माण कार्य में बाधा डालने, मजदूरों के साथ मारपीट करने और जातिसूचक अपशब्द कहने के आरोप लगाए थे. हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि आपने सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने से रोका है. आरटीआई एक बिजनेस बन गया है. आप इसकी आड़ में लोगों को काम नहीं करने दे रहे है! बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप कौन होते हैं सड़क निर्माण की प्रगति पर नजर रखने वाले! क्या आप इंजीनियर हैं, कोई सीनियर अधिकारी हैं या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं!
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 57 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और उनकी चिंता इन परियोजनाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर थी. सुप्रीम कोर्ट हालांकि इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ. बेंच ने कहा कि यदि किसी परियोजना में गड़बड़ी है तो उसकी जांच और कार्रवाई करना संबंधित सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों का काम है, न कि निजी व्यक्तियों का.
यह मामला 20 फरवरी को बटाला सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है. पुलिस का केस था कि आरोपियों ने सड़क निर्माण के काम में में बाधा डाली .वहां मौजूद ठेकेदार और मजदूरों को धमकाया तथा अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मजदूरों के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां कीं.
हालांकि, आरोपियों का कहना था कि सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत करने के कारण उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. उनका कहना था कि प्रोजेक्ट में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था और ठेकेदारों तथा अधिकारियों को बचाने के लिए यह एफआईआर दर्ज कराई गई.
मई में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर में आरोपियों की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई गई है. करप्शन के आरोप लगाने के चलते वो जमानत के हक़दार नहीं हो सकते. केस में आगे तहकीकात के लिए आरोपियों से कस्टड़ी में पूछताछ जरूरी है.