Abhishek Banerjee: कोलकाता एयरपोर्ट में अब से कुछ देर पहले अफरातफरी का आलम देखा गया. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को देखकर कुछ लोगों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. टीएमसी नेता ने कहा कि बीजेपी के लोग अभिषेक बनर्जी पर अंडे मारने के लिए एक गाड़ी में कई अंडे लेकर आए थे. टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि जिस गाड़ी में ढेर सारे अंडे भरे थे, उस पर बीजेपी का झंडा लगा था. उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है.
आपको बताते चलें कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभिषेक बनर्जी मौके पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि हंगामा जोर पकड़ चुका था. इस दौरान एयरपोर्ट में जमकर हंगामा हुआ. दिल्ली से अभिषेक बनर्जी के कोलकाता में पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर जमकर बवाल हुआ. टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच जमकर जूतम-पैजार हुई.
एयरपोर्ट में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प इतनी बढ़ गई थी कि एयरपोर्ट के एग्जिट गेट के पास दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच बवाल बढ़ने पर पुलिस को दखल देना पड़ा. अब टीएमसी समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी क समर्थक अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने के इरादे से ही वहां पहुंचे थे. दोनों दलों के समर्थक में लात-घूसे भी चले.
Kolkata, West Bengal: A Scuffle broke out at the Airport between TMC and BJP workers, ahead of TMC MP Abhishek Banerjee’s arrival, along with supporters and locals, creating chaos in the premises and escalating tensions. pic.twitter.com/LLXRwVnqYl
— IANS (@ians_india) June 19, 2026
पुलिस ने एग्जिट गेट के बाहर मौजूद दोनों गुटों को अलग किया और हालात संभाले. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आखिरकार हंगामा तब शांत हुआ जब इसी हो-हल्ले के बीच अभिषेक बनर्जी सुरक्षित तरीके से किसी अन्य गेट से एयरपोर्ट से बाहर निकल गए. अभिषेक बनर्जी दिल्ली क्या करने आए थे, आइए आपको बताते हैं.
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने दिल्ली गए थे. वो चाहते हैं कि जो भी टीएमसी सांसद पार्टी के खिलाफ जाकर नई पार्टी बनाने या दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए. उन्होंने स्पीकर को 20 ऐसे सांसदों के खिलाफ शिकायत सौंपी है.
इससे पहले 30 मई को अभिषेक बनर्जी के ऊपर बंगाल में अंडों से हमला हुआ था. उस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था.